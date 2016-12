Ecco i vantaggi degli acquisti online

Come si spiega questa differenza tra mondo fisico e mondo virtuale?

Senza dubbio l’e-commerce in Italia ha ampi margini di crescita, quindi è fisiologico che un canale con spazi di sviluppo importanti, come appunto l’online, cresca a velocità sostenuta. In un periodo di difficoltà economica come quello appena trascorso, poi, molto Italiani si affidano all’online per trovare offerte vantaggiose in tutte le categorie merceologiche: anche per questo motivo, quindi, l’utilizzo della carta sul web cresce costantemente.



Quindi è la carta di credito lo strumento più utilizzato per le spese online?

Sì. In particolare, oggi 4 acquisti online su 10 vengono effettuati con CartaSi. La carta è uno strumento di pagamento comodo e ormai considerato sempre più sicuro. Inoltre è utilizzabile per fare acquisti presso milioni di esercenti online, con pochi click.



Quindi la crescita costante dell’e-commerce è anche dovuta al fatto che gli Italiani si sentono sempre più sicuri nel comprare online?

Senza dubbio. Anche perché ormai è noto che le frodi su carta di credito non sono così frequenti: come CartaSi ne registriamo una ogni 10.000 transazioni. A ciò si aggiunga che l’e-commerce permette di comparare i prezzi in modo veloce e di acquistare con comodità. Per di più, in periodi di difficoltà economica come appunto il Natale 2012, i canali d’acquisto più innovativi tendono a crescere, mentre si contraggono quelli tradizionali. Allo stesso modo i consumatori tendono a rivedere la tipologia di prodotti da acquistare: calano le vendite di beni fisici tradizionali, crescono quelle di gadget tecnologici, ossia beni tipicamente molto venduti sul web.

Ci può far capire, dati alla mano, cosa gli Italiani hanno comprato online questo Natale?

I dati dell’Osservatorio Acquisti CartaSi evidenziano come gli Italiani abbiano scelto, principalmente, viaggi e trasporti: in questo comparto la spesa online in dicembre è stata, in termini assoluti, la più sostenuta: seguita, però a grande distanza, dai servizi, dall’informatica, dai beni digitali e dai beni per la casa. In termini di crescita percentuale, però, se viaggi e trasporti hanno segnato un +7,2%, è il dettaglio non alimentare quello che ha registrato il delta più forte: articoli da regalo, prodotti musicali, giocattoli sono cresciuti del 62%. È andato molto bene anche l’abbigliamento, che ha registrato un deciso +24,8% sul canale, così come i servizi consumer, a +20,8%. Tra i beni tipicamente venduti online, ha sofferto solo l’informatica, che è calata del 4%.



In tutto questo, che peso ha l’elemento risparmio nella crescita dell’e-commerce?

Come ho accennato prima, senza dubbio l’e-commerce favorisce le possibilità di confronto dei prezzi, di ricerca dell’offerta, quindi stimola la concorrenza. La possibilità di risparmio, quindi, esiste. Oltre a questo e ai vantaggi detti prima, però, c’è da aggiungere che il web elimina le barriere geografiche e temporali: si possono acquistare, anche di notte, beni in ogni parte del mondo stando comodamente a casa. L’e-commerce, inoltre, non ha in sé il concetto di “stagione”: la crescita del 16,9% registrata durante il Natale 2012 è in linea con quella media registrata tutto l’anno.