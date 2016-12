Edo: "Io, la notte e la musica"

foto Ufficio stampa 13:37 - Edo studia pianoforte per 4 anni finchè a 12 anni prende in mano la sua prima chitarra elettrica. Da quel momento il suo primo amore rimane la musica. Il cantautore ha pubblicato sei brani inediti contenuti nell'album "Sendorma". "Deriva da una poesia in esperanto che si intitola "Sendorma Noctu" ("Notte Insonne") di un autore sconosciuto", spiega a Tgcom24. studia pianoforte per 4 anni finchè a 12 anni prende in mano la sua prima chitarra elettrica. Da quel momento il suo primo amore rimane la musica. Il cantautore ha pubblicato sei brani inediti contenuti nell'album "Sendorma". "Deriva da una poesia in esperanto che si intitola "Sendorma Noctu" ("Notte Insonne") di un autore sconosciuto", spiega a Tgcom24.

Come mai hai intitolato il disco "Sendorma"?

Proprio perché le notti insonni sono state il momento di maggiore ispirazione, e l’insonnia la condizione ideale per la nascita e l’evoluzione del mio disco.



Una delle canzoni più intime è "Solo". Nasce da una tua esperienza personale?

Come tutti i brani di "Sendorma" anche solo nasce da un'esperienza personale. La canzone racconta come si possa trovare la pace interiore da soli e vivere bene con se stessi. Effettivamente è una canzone che parla di solitudine ma intesa non come disagio ma come momento di crescita e consapevolezza di se stessi e della propria individualità.



Cosa dovranno aspettarsi i tuoi fan dai prossimi concerti?

Durante i miei concerti propongo, oltre tutti i pezzi contenuti in Sendorma, una serie di cover eterogenee che racchiudono un po’ del mio “mondo musicale” e vanno dal cantautorato italiano ai più moderni suoni alternative d'oltre oceano.



Quando hai iniziato a scrivere musica e quando hai capito che questa era la tua strada?

Come diceva Benedetto Croce "Fino a 18 anni tutti scrivono poesie. Dopo quell'età, solo due tipi di persone continuano a farlo: i poeti e i cretini", ho cominciato a scrivere piccole cose che poi sono diventate canzoni, dopo aver scritto "Foschia" ho preso fiducia e ho cominciato a credere che avrei potuto essere un "cantautore". Il bello della scrittura è che ti stupisce ogni volta, e ogni volta è nuovo e diverso. A voi capire se sono più poeta o più cretino.



Hai mai pensato di tentare la carta Sanremo?

Assolutamente si! Sanremo è forse il più importante palcoscenico italiano, tenterò di accedere nella sezione giovani magari già il prossimo anno. Ho passato una giornata a Sanremo quest’anno, durante il festival, e l'aria che si respira è meravigliosa.. pensare di tornarci da "protagonista" sarebbe un sogno che si realizza.



Queste le date dei prossimi concerti: il 6 marzo a Le Scimmie di Milano; il 16 marzo al Vicolo Corto di Pinerolo (TO); il 22 marzo al Belleville di Genova; il 13 aprile al Caffe’ Degli Artisti di Alessandria; il 26 aprile al Bazura di Torino.

Andrea Conti