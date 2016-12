Harry Potter e i doni della morte incanta Twitter

- Martedì, in assoluta prima visione tv, su Canale 5 è stato trasmessa la prima parte del film “”, l’ultima pellicola della fantastica saga (la seconda parte andrà in onda mercoledì 27 febbraio). E su Twitter è stato subito Potter-mania.

Le avventure del giovane mago e dei suoi amici Ron e Hermione hanno scatenato migliaia di cinguettii, balzando tra i trend topic e aggiudicandosi la vetta per buona parte della serata con gli hashtag #harrypottereidonidellamorte (13.751 utilizzi), #harrypotter (2.636 utilizzi), #rt (295) e #hp7 (285). Dall’analisi realizzata per Social Mediaset da The Fool (e pubblicata anche sul), infatti, è emerso che complessivamente ci sono staticon un’attività nel minuto di picco pari a 183 tweet.

A cinguettare 5.408 utenti, con una media di 3 tweet a testa. E la scena che ha scatenato il maggior numero di tweet è stata quella del ricevimento del matrimonio di Bill, il fratello di Ron. E in particolare il momento dell’attacco dei Mangiamorte che volevano rapire Harry, andata in onda alle 21:58.

(calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower) hanno superato i 21milioni, toccando iE i singoli utenti che ne hanno generate di più sono(con un totale di 1.602.451 impression),(con 612.560),(328.591) e(320.540) Glii (calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) sono stati(citata in 856 tweet), @xstuckwitharry (con 507 tweet che lo menzionano) , @felpata (con 254 menzioni) e @milits22 (a quota 217 citazioni).

Tra gli utenti più attivi nelle conversazioni, calcolati per numero di tweet inviati, invece troviamo @ilazaynmalik (con 106 tweet), @xwatsonhead (con 65 tweet), @helovesswaggies (51) e @weirdoisfun (50). Andando ad analizzare le “superstar” di Twitter dal punto di vista del numero di follower, gli utenti che vantano il maggior seguito e che hanno twittato sono stati kekko_ con i suoi 72.835 follower, aryanistic con un numero pari a 45.788 follower, teamworld con 42.921 follower e quimediaset_it a con i suoi 37.848 seguaci. Infine un cenno alle parole chiave più utilizzate nelle conversazioni, come è intuitivo immaginare, in prima posizione c’è la parola “harry” (citata 3.680 volte), seguita da “hermione” con 2.524 citazioni, “potter” a quota 2.234 e “saga” utilizzata complessivamente 1.744 volte.

Ora l'appuntamento è per mercoledì 27 febbraio per la seconda parte di "Harry Potter e i doni della morte".