Caro Grillo, ma di quale censura parli?

- Caro GrilloCapisco che gridare alla censura fa sempre gioco, ma accusare Tgcom24 di aver boicottato la grande piazza di Torino è davvero paradossale. Ti ricordo infatti che se ieri, anche sul tuo sito Internet, lo Tsunami Tour è potuto andare in onda per lunghi tratti è solo perché Tgcom24 lo stava trasmettendo in diretta integralmente (salvo le pause pubblicitarie che per una tv commerciale sono vitali, come tu sai fin dai tempi dello yogurt). Il vostro streaming, infatti, era bloccato per ragioni tecniche e voi riprendevate il nostro segnale. E per quanto riguarda la piazza tutti i telespettatori e gli utenti Internet avranno potuto apprezzare l’abbondanza di immagini con cui l’abbiamo documentata, per tutta la giornata di ieri e anche di oggi.Un saluto. Mario Giordano