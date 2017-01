SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

Si inaugura mercoledì 20 febbraio, con apertura gratuita al pubblico dalle 17.30 alle 20, la mostra "I Tarocchi dei Bembo. Una bottega di pittori dal cuore del Ducato di Milano alle corti padane, “quelle carte de triumphi che se fanno a Cremona”. Curata da Sandrina Bandera e Marco Tanzi, la mostra regala la visione di due mazzi – il Brambilla della Pinacoteca di Brera e il Colleoni dell’Accademia Carrara di Bergamo – ancora più preziosi del Sola Busca, precedentemente esposto, e alcuni straordinari codici disegnati e miniati, tavolette da soffitto e dipinti su tavola realizzati dalla bottega dei Bembo, una famiglia di grandi artisti lombardi attiva nel Quattrocento soprattutto a Bergamo e Cremona con committenze di grande prestigio come gli Sforza e i Visconti. Esposti inoltre, provenienti da Cremona, i ritratti dei duchi Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti (1462), affreschi strappati dalla chiesa di Sant’Agostino, mai usciti dalla città. La bottega dei Bembo rappresenta un modello esemplare del fervore culturale che anima, dalla metà del Quattrocento, Cremona, scelta nel 1441 per celebrare il matrimonio tra Bianca Maria Visconti, unica erede del ducato più importante dell’Italia settentrionale, e Francesco Sforza, fondatore della nuova dinastia.Glen Hansard, l'acclamato frontman dei Frames e degli Swell Season, arriverà in Italia a febbraio per tre concerti per presentare il suo primo attesissimo album solista "Rhythm and repose" pubblicato in estate da Anti Records. Il 20 febbraio sarà al Limelight di Milano, il 21 all'Auditorium Parco della Musica di Roma mentre il 22 al Viper di Firenze. Per info clicca qui. - Al Carcano di Milano questo weekend va in scena un giallo di Agatha Christie. Fino a domenica è in programma "La tela del ragno" (regia di Stefano Messina) scritto appositamente dalla scrittrice per diventare uno spettacolo teatrale. Venerdì e sabato si comincia alle 20,30, domenica alle 15,30. Questi gli interpreti principali dell'allestimento della compagnia Attori & Tecnici: Viviana Toniolo (Mildred Peak) Annalisa Di Nola (Frau Schulz) Stefano Messina (Jeremy Warrender). Leggi la recensione - Sexxx è un’istantanea sul contemporaneo, sul corpo abusato del ballerino, che ricerca sempre più potenza fisica, tecnica, costruendosi un’ideale di perfezione che forse finisce per non trasmettere più emozioni. Tre “x” per esprimere il troppo, la superficie, l’ipertrofia dell’oggi e lo sguardo incensurato dello spettatore. Matteo Levaggi si interroga sullo stato del balletto e della danza, guardando indietro, al proprio repertorio costruito con il Balletto Teatro di Torino. Che cosa significa oggi, creare movimenti e condurli così verso una poetica visiva? Sexxx è un viaggio, che comincia ad un bivio dove i corpi dei danzatori si ritrovano esausti, ma allo stesso tempo spinti ad apparire sempre più potenti, abbattendo le barriere del suono, del ritmo, della resistenza fisica. Un viaggio che solca sul finale una nuova strada. Velocità, potenza, tecnica diventano parte integrante del proprio respiro, prendono sembianze naturali e seguono il ritmo interiore di ciascun danzatore. Informazioni LAVANDERIA A VAPORE, Corso Pastrengo 51 10093 COLLEGNO (TO) Prezzi: Biglietto intero: 10 € - ridotto 8 euro| INFO E PRENOTAZIONI TEL. + 39.011.4033800 (lun/ven 14.00/18.00) - Tournée Sexxx: 10 aprile 2013, REGGIO EMILIA - Fonderia 12 ottobre 2013, MILANO Teatro Elfo Puccini/Festival MilanOltre - Saranno selezionati attraverso un nuovo festival, il 1'M, presentato a Milano, gli artisti emergenti che parteciperanno all'edizione 2013 del Concerto del Primo Maggio a Roma, organizzata da 24 anni dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il progetto, patrocinata dal Comune di Milano e da Puglia Sounds, si articola in tre fasi. Nella prima (fino al 28 febbraio) i gruppi si proporranno caricando un video live sul sito www.1mfestival.com; nella seconda i migliori 48 artisti si esibiranno alle Officine Creative Ansaldo di Milano (30 marzo-4 aprile) e alle Officine Cantelmo di Lecce (8-13 aprile) in dodici serate trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale; nell'ultima sei finalisti suoneranno sul palco del 'Concertone', il Primo Maggio durante il pomeriggio. Il vincitore del contest, scelto da tre giurie (una web, una di qualita' e una di ''amici della musica live''), sara' presentato nella parte serale del Primo Maggio, il momento piu' seguito dell'evento. ''Non e' un talent - ha detto l'organizzatore storico del Primo Maggio Marco Godano - noi ci concentriamo su originalita' e capacita' live''. L'assessore alla Cultura del Comune di Milano Stefano Boeri e' intervenuto ribadendo l'impegno della giunta Pisapia nella promozione della musica dal vivo: ''questa iniziativa e' solo l'inizio di un lavoro che nei prossimi mesi ridara' lustro alla musica a Milano''. Mentre il cartellone del Primo Maggio rimane ancora da definire, e' stata comunicata la partecipazione del violoncellista Giovanni Sollima che eseguira' un Inno di Mameli rivisitato con la collaborazione di una speciale orchestra di cento violoncelli.- Torna la festa degli innamorati e Anadima Bistrot con i giovedì Lettari festeggia l'evento con una cena molto speciale. Questa volta infatti i giovedì si vestiranno di nuovo e ospiteranno i NOMADIdiPAROLE che per l'occasione si cimenteranno in una rilettura tutta nuova di "Eva nella mela", (Termidoro edizioni), l'ironico e pungente pamphlet su amore, corteggiamento e tradimenti dell'era 2.0 scritto da Eva Massari, apprezzato personaggio della rete nonché editor e critica letteraria. Una rilettura teatrale a 4 voci caratterizzata dallo stile ironico e scanzonato del libro ma che allo stesso tempo vuole trasmettere un significato di amore nel suo aspetto più leggero, ovvero la ricerca di un sentimento che semplicemente ci faccia stare bene e sorridere. Di noi stessi innanzitutto. I NOMADIdiPAROLE sono un collettivo culturale, creato da Alice Cimini, esperta di comunicazione, lo scrittore e autore televisivo Christian Mascheroni, e i due attori Simone Gerace e Giulia Telli, con lo scopo di promuovere la letteratura emergente e i giovani autori attraverso l'innovativa formula della (rap)presentazione teatrale dei libri. INFORMAZIONI Cena + copia “Eva nella mela” – 30 Euro Via Pavia, 10 - Milano Ore 20 E' gradita la prenotazione: 02/8321981- Era atteso per gennaio: la data è stata posticipata al 19 febbraio, il luogo? Sempre i Magazzini Generali di Milano. Quel giorno passerà da queste parti un pezzo di storia dell'hip hop in Italia: sarà di scena, per la sua prima e unica data, Kendrick Lamar, classe '87, uno dei rapper più promettenti e "ambìti" del panorama urban internazionale. Il suo album d’esordio "good kid, m.A.A.d city" (in pochissimo divenuto disco d’oro in America), è uscito il 15 gennaio anche in Italia con distribuzione Universal Music. LAMAR è originario di uno dei quartieri più duri e famosi d'America, Compton (Los Angeles - California). Lo stesso da dove tutto il movimento hip hop weast coast è partito, venti anni orsono, grazie ai N.W.A di Dr. Dre. Prezzo del biglietto in prevendita: €30 + diritti di prevendita Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35 Biglietti in vendita su www.ticketone.it Open Act: Ensi- I torinesi Motel Connection, il trio che riunisce Samuel, inconfondibile voce dei Subsonica, il dj e produttore Pisti e Pierfunk, primo bassista dei Subsonica il cui nome ne svela già lo spirito funky, sono pronti a ripartire in tour dal 28 febbraio. Prima tappa, il Sonar di Colle Val D’Elsa (SI). In contemporanea al tour (una produzione Massimo Levantini per Live Nation), dal primo marzo sarà in radio il singolo “Midnight Sun”, apripista del nuovo progetto discografico del collettivo, la cui uscita è prevista per il mese di aprile. ll nuovo disco rappresenta il punto di arrivo di un viaggio musicale che dura da oltre dieci anni. Un percorso continuo di lavoro di ricerca sonora e sperimentazione, che ora si fa più strumentale, rock, e per certi aspetti anche più “punk”. Infoline: 02 53006501 - info@livenation.it - www.livenation.it- Il nuovo album "Fantasma" entra al numero 2 delle classifiche di vendita e intanto raddoppia la data di Milano. E’ da Milano che arriva il primo sold out per il nuovo tour dei Baustelle. I biglietti per la data “anteprima” del 25 febbraio al Teatro degli Arcimboldi sono andati esauriti con quasi un mese di anticipo, e una nuova data (senza orchestra) è stata annunciata per il prossimo 10 aprile, sempre agli Arcimboldi. Per presentare il nuovo disco “Fantasma”, entrato direttamente al numero 2 delle classifiche di vendita ad una settimana di distanza dalla sua uscita – dopo che per cinque giorni è stato primo assoluto nelle classifiche iTunes - i Baustelle dal 19 febbraio terranno quattro concerti di anteprima tour a BARI, ROMA, FIRENZE E MILANO in cui saranno accompagnati dalla ENSEMBLE SIMPHONY ORCHESTRA, orchestra che nasce in seno all’Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali. In questi quattro concerti l’orchestra, composta da quaranta elementi, sarà diretta da Enrico Gabrielli, che ha firmato buona parte degli arrangiamenti orchestrali presenti su “Fantasma”. Le anteprime con orchestra, come già annunciato, si terranno: il 19 febbraio a BARI al Teatro Team, per Ghironda Winter Festival, il 20 a ROMA, all’Auditorium Parco della Musica (Sala S. Cecilia), il 23 a FIRENZE al Teatro Comunale (sold-out) e il 25 febbraio a MILANO al Teatro degli Arcimboldi (sold-out). L’8 marzo dal Teatro Colosseo di Torino partirà il tour teatrale vero e proprio, poi il 9 i Baustelle suoneranno al Teatro Grande di Brescia, il 17 al Teatro Europauditorium di Bologna, il 23 al Teatro delle Muse di Ancona, il 26 al Teatro Bellini di Napoli, il 29 marzo al Gran Teatro di Padova, e il 10 aprile torneranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Info www.baustelle.it