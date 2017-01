Pioggia di meteoriti, Pistorius, dimissioni Papa: quando la realtà supera la fantasia

Ora, a meno che le antilopi in Sudafrica non si nascondano nei bagni delle ville, le sue giustificazioni reggono lo spazio di poche ore. E tutto d’un tratto non è nient’altro che un bambino che piange davanti al giudice, forse lo stesso che ha ingoiato le lacrime quando gli hanno tagliato le gambe. Da eroe diventa un assassino. E del dio bionico non restano che due protesi in carbonio sbriciolate sotto i colpi della realtà beffarda.

Poche ore dopo, in Russia, va in scena il remake di Deep Impact e Armageddon: nessun effetto speciale, la scia nel cielo e poi il boato micidiale non sono il frutto di kolossal hollywoodiano. Cinquecento feriti, panico in diverse città, scene postapocalittiche sulle strade. L’uomo impara in diretta come hanno fatto i dinosauri ad estinguersi. E si sente un po’ dinosauro anche lui davanti a una realtà che è sempre in corsia di sorpasso rispetto alla fantasia. Cosa ci aspetta adesso? Epidemia di zombie? Invasione aliena? Vampiri vs scuola di magia? Speriamo che si cambi sceneggiatura e nel 2013 tornino di moda i film di Walt Disney. Ma, visti i tempi, ci accontentiamo anche di un Cinepanettone.