Italia’s got Talent sbanca anche su Twitter

foto Da video

12:10

- Vi avevamo già parlato del successo che Italia’s got Talent sta avendo non solo in tv, in termini di audience, ma anche sui social network sotto il profilo delle conversazioni generate, Twitter in testa, e vi avevamo detto anche che vi avremmo tenuti aggiornati.Ebbene, eccoci qui con la nuova analisi Social Mediaset , sempre a cura di The Fool (e pubblicata anche su QuiMediaset ), sull’ultima puntata andata in onda sabato scorso, 9 febbraio.I numeri parlano da soli e sono veramente degni di nota:, con un picco dial minuto.