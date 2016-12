Le Iene fanno parlare anche Facebook e Twitter

Nel dettaglio per Le Iene su Twitter c'è stato un totale di 2.284 tweet, con un’attività nel minuto di picco pari a 40 tweet e un totale di oltre 3.545.801 impression (calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower).Glipiù popolari e più utilizzati sono stati(1.752 utilizzi),(222 utilizzi).Sul fronte Facebook , invece, si sono registrate in tutto 56.739 interazioni: 41.853 like, 11.813 share e 3.073 commenti. I post con più like sono stati quelli su Pio e Amedeo (ultras dei vip) con oltre 5.700 like e quello sul servizio di Giulio Golia (idraulici 2013) con oltre 5.500 like.







Analizzando più approfonditamente l'attività su Twitter, The Fool ha individuato 1.583 utenti coinvolti attivamente nelle conversazioni e il minuto in cui l’attività è stata maggiore è stato alle ore 23:11.

Tra gli utenti più attivi, calcolati per numero di tweet inviati, troviamo @catepat07 con 17 tweet, @stellicri con 13 tweet, @eleonorafuriani con 12 tweet e @simonearduini con 11 tweet.



Tra gli utenti più popolari (calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse citazioni o retweet) troviamo @redazioneiene con un totale di 543 tweet, a seguire @virgiraffaele, con un totale di 76 tweet che lo menzionano, @piodantini con 50 menzioni e @torrisilaura a quota 18 citazioni.

Le impression, come già detto, hanno superato i tre milioni e mezzo, e tra gli utenti che ne hanno generate di più ci sono @redazioneiene con un totale di 2.015.358 impression, @torrisilaura con 138.418, @stafffms e @skindiamond rispettivamente con 79.884 e 72.881 impression.



Andando ad analizzare le “superstar” di Twitter dal punto di vista del numero di follower, tra gli utenti che hanno twittato troviamo torrisilaura con 138.418 follower, skindiamond con 72.881 follower e ventura_alessia con 59.083 follower.