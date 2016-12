A "Jazz Meeting" il duo Bosso & Biondini

foto Da video 11:50 - "Face to Face", è il titolo del nuovo album di Fabrizio Bosso in duo con il fisarmonicista Luciano Biondini. I due musicisti arrivano finalmente a "fermare" su disco l'evoluzione di un incontro nato due anni fa e proseguito con innumerevoli concerti in tutta Italia. "Face to Face" si muove tra i richiami all'estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee. - "Face to Face", è il titolo del nuovo album di Fabrizio Bosso in duo con il fisarmonicista Luciano Biondini. I due musicisti arrivano finalmente a "fermare" su disco l'evoluzione di un incontro nato due anni fa e proseguito con innumerevoli concerti in tutta Italia. "Face to Face" si muove tra i richiami all'estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee.

Il poliedrico trombettista piemontese incontra il tocco maturo e misurato del fisarmonicista di Spoleto, in un dialogo fatto di reciproco ascolto e profonda empatia. Il disco si apre con "Prendere o lasciare", un brano di Biondini totalmente impostato sull'improvvisazione.



Così Fabrizio Bosso ci ha parlato del brano. "Non solo in questa composizione - sostiene il musicista -, ma in tutto il disco c'è un dialogo che si protrae dall'inizio alla fine. Nei concerti lo suoniamo sempre in maniera diversa e il pubblico sta reagendo positivamente; il disco arriva dopo due anni di concerti. Abbiamo voluto aspettare per essere maturi e riportare anche il studio il feeling che c'è nelle nostre esibizioni dal vivo".



Luciano Biondini parla dei contenuti del disco: non solo improvvisazione ma anche diverse "chicche"... "Sì - dice il fisarmonicista umbro -, come ad esempio la 'Ninna Nanna' di Brahms, venuta fuori in un concerto e che abbiamo felicemente trasformato in una cosa più italiana e contemporanea ce la siamo portata dietro e poi registrata, ma anche "Shadow of Your Smile" dove ci siamo confrontati con un classico conosciutissimo, una sfida visto che sono tanti gli artisti che lo hanno ripreso".



Molti hanno trovato quello tra tromba e fisarmonica un accostamento ardito.

Tromba e fisarmonica possono convivere, sostiene Bosso, io ho una grande sostegno sia ritmico che armonico da Luciano, per certi versi anche maggiore rispetto al pianoforte; sia la tromba che la fisarmonica possono suonare da un "pianissimo" cameristico a un "fortissimo" orchestrale. Il progetto con Luciano mi dà la possibilità di esprimermi al meglio, sfruttando tutte le sfumature del mio strumento.



A Luciano Biondini una domanda sul "Gattopardo" di Nino Rota, altro tema famosissimo nel disco...

Ho ascoltato il disco fatto da Fabrizio sulla musica di Rota con la London Simphony un giorno me lo ha proposto ho riascoltato. lo ho trovata bellissima ed è sempre molto divertente suonarla.

Giancarlo Bastianelli