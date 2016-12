Un Natale piccolo piccolo

- Stretto fra saldi IMU, enfasi mediatiche della crisi e incertezze sul futuro politico-economico del Paese, il consumatore sembra aver dedicato agli acquisti Natalizi un’attenzione limitata.è stata in dicembre pari ae la tendenza (a parità di parco carte circolanti sul mercato) è stata perfettamente piatta rispetto al 2011. Decisamente negativa quindi in termini reali, considerando un’inflazione stabile al 2,4%.

Le rilevazioni dell’Istat sulla fiducia dei consumatori denotano peraltro un generale recupero, ma con una forte divaricazione fra valutazioni sul presente (pessimiste) e sul futuro (in miglioramento) e fra considerazioni legate alla propria condizione (sempre negative) e a quella del paese (in crescita). Meglio restare cauti, insomma, in attesa di tempi migliori. Rispetto al dicembre di un anno fa, risulta del tutto stabile sia il numero di titolari di carta che ha effettuato acquisti, sia l’importo medio pro capite.

Coerentemente al trend rilevato nell’ultimo anno, però, questo stesso importo è stato raggiunto con un numero maggiore di acquisti (+4,1%) a valore unitario minore (-4,2%), confermando la tendenza ad una ricomposizione verso il basso dei mix di consumo. La “crescita zero” complessiva va però compresa alla luce della (solita) contrapposizione fra mondo “fisico” e mondo web.

Al netto delle spese online (che per gli acquisti con carta pesano, nel mese, il 11%) la dinamica degli acquisti è scesa in negativo anche in termini nominali: -1,7%. Nella valutazione della campagna natalizia vale la pena di isolare le spese “comprimibili” da quelle non necessariamente legate ad atti d’acquisto specifici e discrezionali, quali ad esempio i pagamenti a enti pubblici, i servizi business, scuole, servizi sanitari, finanziari ed anticipi di contante.

Complessivamente, l’andamento delle spese “comprimibili” ha avuto un ritmo ancor più contenuto: -1,7%, ed escludendo il canale online: -2,2%. Altro aspetto di questo Natale di crisi è la concentrazione delle spese nell’ultima settimana utile prima della festività, in ulteriore accentuazione rispetto a quanto già verificatosi nei due anni passati. La settimana prenatalizia ha visto infatti un acuto picco degli acquisti rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente, in contrapposizione alle altre settimane in trend negativo (salvo quella del “comodo” ponte di inizio mese). Ad esempio, nei soli quattro giorni precedenti il Natale, si sono accumulati acquisti per oltre un miliardo di euro, il 15% della spesa mensile.

Tale concentrazione si enfatizza decisamente per alcune classi di spesa: il 34% per le profumerie, il 26% per le pelletterie, il 22,5% per gli accessori moda, il 21% per giocattoli, e abbigliamento, il 20% per gli alimentari. Al contrario a dicembre si è accentuato il comportamento che vede accedere all’anticipo di contante nei primi giorni del mese ai fini di dilazionarne il più possibile l’addebito: il 30% dei prelievi è stato effettuato nei primi quattro giorni di dicembre, il 44% nella prima settimana.

Fra i settori di spesa, rispetto ad un anno fa, è mancato il sostegno di quelli che in questa fase calante hanno costituito, assieme al canale online, i pilastri dei consumi privati: i beni tecnologici e il turismo. Se infatti l’ecommerce prosegue la sua corsa (+17%, pur con qualche appannamento proprio nell’informatica: -4% e in Alberghi e ristoranti:-1%), altrettanto non si può dire per Telecomunicazioni (-13,4%), Informatica (-2,4%), Alberghi e ristoranti (-2,3%). Viaggi e trasporti resta ancora in terreno positivo, ma con un minimo +0,7%, e tanti comparti in regresso.

Da un lato sembra che le innovazioni tecnologiche, che l’anno scorso avevano vivacizzato gli acquisti di penetrazione (con i nuovi tablet) e di sostituzione (con gli smartphone), quest’anno non siano state tali da creare nuovi spazi di sviluppo, almeno nel segmento mass market. Dall’altro lato, anche la “no entry zone” che l’italiano medio sembrava mantenere al riparo dalla crisi, ossia il pur breve viaggio di piacere, sembra aver ceduto terreno. Anche nel tempo libero le spese sembrano orientate al “piccolo è bello”: rimangono in espansione solo le voci legate alle Agenzie di viaggio e alla bigliettazione (ma non a quella aerea), crescono le attività ricreative (ma non Salute e Bellezza), gli Alberghi sono in calo anche online. Nell’area dei beni, i segni sono in grande prevalenza “meno”. Si salvano Articoli sportivi e Accessori moda, oltre ai beni digitali. Ma tutte le voci sono accomunate da scontrini inferiori ad un anno fa. Aspettando la ripresa che verrà.