Maratona Corona, l'orrore della T

- "L’orrore, l’orrore" -diceva Conrad- l’ha acceso su La7 nello studio buio di PiazzaPulita Corrado Formigli intervistando un Lele Mora in pieno recupero calorico. Sosteneva Mora dell’ex partner: "Se lo conosco bene, penso che Fabrizio non si costituirà mai alle autorità...". Infatti s’è visto. Ma il problema non è Mora, il veggente.

É Formigli, di solito ottimo, che ha ceduto alla tentazione di dedicare il suo tempo a un delinquente di mezza tacca che si credeva Scarface ma era soltanto un Alberto Sordi versato nell’arte del tirare a campare. Poi, scanalando, durante tutta la mia tragica giornata televisiva, mi sono ciucciato: la Venier con illustri ospiti che ne commentavano l’arresto a Lisbona; e la D’Urso che gli lanciava appelli a costituirsi con la stessa foga con cui si richiedeva la restituzione degli ostaggi a Teheran nel ’79; e tutti i tg che aprivano sui pro e contro la sua condanna a 7 anni e mezzo spesso contornata dalla abusatissima frase "con i delinquenti veri che sono a piede libero...".

E qui mi veniva da pensare: see, allora va bene tutto. Allora, da domani, mi metto anch’io a fare l’estorsore abituale; a picchiare i vigili per strada; a minacciare la gente con una colt senza porto d’armi; a spacciare denaro falso; a corrompere poliziotti in carcere; a fottermene dei pedoni mentre sgommo su un Suv intestato a una società perchè risulto nullatenente. Magari mi fanno un contratto a Mediaset, pubblico due libri e una rivista che -per delicatezza non leggo nemmeno io; e mi danno un programma su una web tv che ridurrò come tutte le altre cose a un flop inenarrabile. Magari.

Passati i pensieri e la giornata alla tv, cala la sera e m’infilo nell’anteprima di Les Misérables, il potente musical di Tom Hooper dove il protagonista è un altro galeotto, Jean Valjean, che però non tromba mai, dona il suo danaro aglia altri invece che estocerlo, si pente e muore (e quando cita la "Grazia” pensa all’abbraccio di Dio, non alla copertina di un settimanale. Rientro a casa e alle 2 di notte, mi ritrovo, sul canale Steel a Squadra antimafia il galeotto di Lisbona nei panni di un killer che canna il bersaglio. E mi è venuto in aiuto Groucho Marx: “ho passato una bellissima giornata”. Ma non era questa.



Ps - uno dice: se il galeotto per te merita l’oblio, perché ne parli? Non ne parlo. Del signore in questione, se notate nel pezzo di cui sopra mai si fa il nome…