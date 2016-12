"Amici di Ruzzle, abbiate pazienza"

foto Web Correlati Tutto quello che c'è da sapere su Ruzzle

16:19

- Cari amici, abbiate pazienza: da ieri, quando su Tgcom24 è apparso il mio nome accostato a Ruzzle, sono invaso di richieste di persone che desiderano giocare con me. Il fatto mi inorgoglisce, ma mi spaventa: alcuni stanno aspettando da ore, altri non riesco ad accettarli, con pochi infine riesco a iniziare la partita senza però andare oltre il primo round. Qualcuno si è lamentato, qualcuno mi manda messaggi (“Ci sei?” “Dormi?” “Non dimenticarmi”), qualcuno ne approfitta per chiedermi un parere sulla Juve (a me! Granata doc!), altri cercano un colloquio di lavoro. Prima o poi vorrei giocare con tutti. Ma mi ci vorranno diverse settimane. A meno che, nel frattempo, smetta di fare ogni altra cosa per giocare a Ruzzle con voi. La cosa mi stuzzica, per l’amor del cielo. Ma non credo sia fattibile…