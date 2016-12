Ma come si gioca? Semplice, per poter partecipare a "Le sai tutte? Le news che ti premiano" basta cercare su Tgcom24 le pagine del concorso, effettuare la registrazione o loggarsi al sito e rispondere alle tre domande riguardanti argomenti recenti trattati dalla redazione del Tgcom24. Puoi giocare al massimo cinque volte al giorno. Rispondendo esattamente alle tre domande si potrà partecipare ad un instant win con diversi premi in palio. È possibile vincere un solo premio al giorno. In ogni caso, indipendentemente dall’esattezza delle risposte inviate, l’utente parteciperà all’estrazione finale del superpremio.

L’iniziativa si colloca in un periodo molto positivo per l’andamento degli accessi sul sito di Tgcom24. Paragonando i dati Audiweb del 2012, con quelli del 2013 sulla stessa settimana, dal 16 al 22 gennaio, si osserva come i lettori del sistema integrato di informazione di Tgcom24 tra web e supporti mobile siano cresciuti del 50%, mentre le pagine viste sono incrementate del 23%. Entrando nel dettaglio si tratta di 27 milioni di pagine viste in media per giorno e 1,8 milioni di utenti unici.