A "Popular" François Couturier e Anja Lechner

Il tradizionale appuntamento con "Una Stanza per Caterina" ha concluso l'edizione 2012 di Parmafrontiere", con il progetto "Impressions intimes" François Couturier e Anja Lechner. Nel proporsi in duo, la violoncellista tedesca e il pianista francese attraversano territori musicali ampi, suonando brani di G.I. Gurdjieff, Frederic Mompou e Anouar Brahem, nonché composizioni dello stesso Couturier. François Couturier e Anja Lechner, graditi ospiti questa settimana a "Popular", collaborano anche nel progetto "In Compagnia d'Amore", con la cantante Maria Pia de Vito e il percussionista Michele Rabbia, nel quale vengono eseguite musiche di Pergolesi rielaborate dallo stesso Couturier.

Continua inoltre la collaborazione de due musicisti nel Tarkovsky Quartet, e si approfondisce sempre più "Le Temps scellé", progetto con video live di Andrei A. Tarkovsky. Cosi Anja Lechner ci parla dell'inizio della collaborazione con Couturier. "La nostra collaborazione - dice la violoncellista - è iniziata circa otto anni fa, nel quartetto di Francois dedicato al regista russo Tarkovsky; il nostro progetto in duo invece è nato circa un anno fa, mentre Francois lavorava al progetto dedicato al compositore catalano Federico Monpu ed io volevo proseguire quello su Gurdjeff: alterna momenti estremamente raccolti, da qui la definizione "Intimi", ad altri più aperti all'improvvisazione; oltre a Francois amo lavorare con musicisti come Anouar Brahem che amano l'incontro musicale, ma anche culturale, tra oriente ed occidente".



Francois, c'è un modo per definire la tua musica?

Direi che può somigliare al jazz nella sua parte improvvisativa, la struttura dei brani ha dei temi classici e io, pur essendo un pianista di matrice classica, amo molto improvvisare, come nel caso del progetto dedicato Tarkowsky differente dal "solito" jazz.

Anja, la vostra collaborazione è in continuo mutamento...

Sì, facciamo in modo che il progetto abbia un'evoluzione continua, che varia dall'atmosfera che io o Francois o il pubblico riesce a creare; l'evoluzione dipende anche dal luogo dove si tiene il concerto, come la stanza dove suoniamo questa sera con un'acustica naturale notevole.



C'è differenza tra progetto su Tarkovsky e questo?

E' molto differente, perché suonando in duo abbiamo più spazi per i nostri assoli: c'è una maggiore possibilità i esprimersi: i brani di Monpu sono delle canzoni, mentre il progetto su Tarkovsky era molto più orchestrale.

