Rubens: "Canto la quotidianità e le emozioni"

foto Ufficio stampa 16:19 - "Mai come ora" è il disco d'esordio del cantante salentino Rubens. L'album, promosso con il sostegno di Puglia Sounds, vede la partecipazione dei Sud Sound System e Clementino. "Il filo conduttore credo sia il quotidiano, - dice Rubens - il vissuto di tutti i giorni. Non racconto storie di altri mondi, ma quello che vivo dentro e fuori. Ogni giorno può essere di grande ispirazione, c'è molto da scrivere su tutto ciò che ci circonda e su come ci si pone davanti a determinate emozioni".

Com'è nata la tua passione per la black music?

La mia passione è nata dal vinile. Ascoltando i grandi classici del soul e del R&B è nata in me la voglia di mettere nero su bianco le mie emozioni, così mi sono avvicinato alla scrittura e al canto. Ascolto anche molta musica dei giorni nostri, spaziando tra Ne-Yo, Chris Brown, Usher, Alicia Keys, Jay-Z, Snoop Dogg e Dr. Dre. La musica è talmente piena di ispirazione e fantasia che è difficile fermarsi ad un genere, ma credo che la black music mi rappresenti di più dal punto di vista emotivo.



Quanto hanno contribuito i Sud Sound System alla tua evoluzione artistica?

Ai Sud Sound System devo il mio esordio discografico. Loro hanno dato fiducia alla mia creatività e mi hanno dato il privilegio di collaborare in “Mai Come Ora”, il singolo di lancio che dà anche il nome al disco. Grazie a Fabio “Terron” Miglietta, il produttore esecutivo del disco, ho avuto la possibilità di esprimermi e non solo, con lui sto imparando molte cose. E' grazie a lui se ho conosciuto Clementino, che ha collaborato al brano “Davanti a me”. Oltre ad essere un grande artista a cui auguro il meglio, è un ragazzo umile, simpatico e davvero molto creativo, con lui è difficile non sentirsi a proprio agio. Tutti loro hanno permesso al mio progetto di aver una risonanza più ampia arricchendolo con la loro grande esperienza e la loro bravura.



Come mai per il video “Mai Come Ora” avete scelto una chiave di lettura più grintosa e passionale possibile?

Volevamo allontanarci dal classico modo di raccontare una storia d’amore, bella o brutta che sia. In questo caso abbiamo voluto ricreare un’atmosfera noir ricca di suspense e dramma, cosicché lo spettatore si sentisse più coinvolto nella storia. L’amore è fatto di gioie e dolori, coerenza e contraddizione, per questo abbiamo scelto, insieme al regista, di realizzare un video dai toni drammatici.



Questa la tracklist di “Mai come ora”: “Il Mio Cuore È Libero”, “Mai Come Ora” (ft. Sud Sound System - ), “Non Sarai Solo”, “La Strada Che Ho Scelto” (ft. Don Rico), “Gioco Di Follia”, “Davanti A Me” (ft. Clementino & Terron Fabio), “L’Origine”.

Andrea Conti