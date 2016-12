A "Jazz Meeting" Antonio Zambrini

foto Da video 15:47 - Il MIC "Museo Interattivo del Cinema" di Milano ha ospitato un evento che in maniera suggestiva ha avvicinato le immagini di "Vita da cani", mediametraggio muto del 1918, con il grande Charlot e la musica jazz. La proiezione è stata accompagnata dalla musica eseguita dal vivo dal sestetto composto da Antonio Zambrini al piano, Michele Salgarello alla batteria, Tore Johnsen alla tromba, Jesper Bodilsen al contrabbasso, Jorg Brinkman al cello e Sylwia Bialas voce. - Il MIC "Museo Interattivo del Cinema" di Milano ha ospitato un evento che in maniera suggestiva ha avvicinato le immagini di "Vita da cani", mediametraggio muto del 1918, con il grande Charlot e la musica jazz. La proiezione è stata accompagnata dalla musica eseguita dal vivo dal sestetto composto da Antonio Zambrini al piano, Michele Salgarello alla batteria, Tore Johnsen alla tromba, Jesper Bodilsen al contrabbasso, Jorg Brinkman al cello e Sylwia Bialas voce.

Antonio Zambrini, pianista e compositore milanese, si è posto all’attenzione della critica con il cd "Antonia e altre canzoni", del 1998. Il musicista è stato ospite di diversi programmi musicali di Radio3 RAI "Invenzione a due voci", "Jazzclub", "Radio3suite", "Piazza Verdi" e "“I concerti del Quirinale" . Antonio Zambrini, ospite questa settimana a "Jazz meeting", ci ha parlato così dell'emozione avuta nell'accompagnare con le note le immagini di Chaplin.



"E' stato avvincente - dice Zambrini -, ma anche divertente fin dalle prove improvvisare sulle immagini di un maestro come Chaplin, ancora di più in una pellicola rara del grande attore e regista come "Vita da Cani". In questo concerto speriamo da parte nostra, di avere dato delle emozioni al pubblico presente".



Un progetto il vostro che avvicina musicisti differenti uniti nell'amore per il jazz.

Il progetto è nato grazie alla cantante Sylwia Bialas che ha contattato gli altri musicisti che ne fanno parte e che arrivano da diverse aree dell'Europa; nascerà anche un disco da questa nostra esperienza, che vedrà la luce ci auguriamo in agosto.



Hai ormai una lunga e proficua attività nell'accompagnare con la tua musica capolavori della cinema.

Si spesso mi è capitato di interpretare con la musica scene di film; di Chaplin ho musicato "Il Monello" altro capolavoro di questo straordinario artista e spero di potermi dedicare in futuro sempre di più ad unire musica ed immagine.

Giancarlo Bastianelli