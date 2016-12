Qui si dimostra che il vero emblema della crisi è un presentatore tv abbronzato come un Comanche, avvolto nell’ironia che fu di Corrado Mantoni; un lavoratore indefesso che è la vera assicurazione sulla vita della Rai. Carlo Conti, l’ansiolitico vivente.

L’altra sera, assieme ai botti, Conti è esploso nel suo ennesimo successo: L’anno che verrà l’appuntamento del Veglione di Raiuno da lui condotto ha intrattenuto 6.475.000 telespettatori con il 37.35% di share nella prima parte e 4.233.000 telespettatori con il 41.86% di share nella seconda. Numeri mostruosi. Intendiamoci. Vale per L’anno che verrà il concetto dell’altro show di successo di Conti, il Tale e Quale Show targato Endemol: sono programmi d’approccio elementare. Nel senso che anche un bimbo di prima elementare è in grado di capirne il meccanismo: c’è un sacco di gente variamente famosa sul palco che sorride e fa casino, e che, soprattutto, ti aiuta, da casa, nel conto alla rovescia per stappare lo spumante. Fine. Conti va indubbiamente applaudito: con Carlotta Graverini la Prima Miss del 2013, Raf, Marco Masini e Jerry Calà da fucilazione che stonava I like Chopin ha rimpinguato le casse Sipra e sostenuto la Rai, cioè noi. Eppure qui sta il paradosso.

Come fa giustamente notare via tweet Chicco Mentana, se si assommano a quelli di Conti i 2.714.000 telespettatori della concorrente Barbara D’Urso (che aveva un parterre variegato all’assurdo, da Costantino Vitaliano a Costantino Della Gherardesca, vippetti del Gf e di X Factor, Carmen Russo incinta), be’, si scopre che la televisione del 31 dicembre ha registrato la massima audience degli ultimi 15 anni. Ergo, dice Mentana: «Racconta la crisi più di ogni dato Istat»; semplicemente perchè gl’italiani strangolati dalle bollette e svaporati nella tredicesima, hanno preferito disertare feste e ristoranti e rimanere a casa. Lo dico per esperienza personale. Appartengo a quell’appannata fascia piccolo-medio borghese che ha apparecchiato il cenone a casa sua con un pugno di amici: ognuno adibito a una parte del catering, figlioletti dormienti accatastati in camera da letto assieme ai cappotti, calici in plastica e botti visti dal balcone. La tv era, ovviamente, accesa su Carlo Conti che «ci sta bene con la recessione: dà un idea di grigiore, si confonde con l’ambiente», ha aggiunto, vigliaccamente, un mio ospite che -anche lui- di mestiere fa il critico televisivo in un quotidiano. Non sono del tutto d’accordo, Conti ha un suo allure gozzaniano come le «buone cose di pessimo gusto di Nonna Speranza»: rassicura lo spettatore.

Anche se ci sarebbe poco da rassicurare. I dati parlano chiaro. Secondo Confcommercio i consumi sono a picco, presentano «la peggiore variazione negativa della storia della Repubblica» con un calo di oltre il 3%; in questi quattro anni il reddito disponibile, quello che una famiglia può spendere in un anno, si è ridotto, in media di 5.000 euro. In soldoni, prima che sobrietà e rigore diventassero un mantra ufficiale, le famiglie italiane già li stavano praticando. Poi è arrivata la mazzata. Il Natale 2012 è stato il peggiore degli ultimi dieci anni coi regali ridotti del 20%, malissimo anche i comparti viaggi, ristorazione e cultura (-15%); e calano progressivamente i fatturati dei negozi (-2,6% nei primi sei mesi del 2012). Siamo, perfino, alla realizzazione di quella che un tempo sarebbe stata pura fiction: gl’italiani ora ingollano il caffè a casa e rinunciano alla tazzina al bar: meno 5,68 chilogrammi a persona, roba da contribuire al deprezzamento del 40% dell’Arabica sulla piazza di New York. Uno dice: pazienza, con un Carlo Conti in più e un caffè in meno, saremo meno aggredibili dalle crisi di nervi. Pazienza, sticavoli. Bastava osservare l’inquietudine negli occhi a fessura di Giorgio Napolitano, dimesso nel suo ultimo discorso a reti unificate, per intuire che le cose andranno peggio. «Al di là delle situazioni più pesanti e dei casi estremi», sosteneva Giorgio, visibilmente contrito, «dobbiamo parlare non più di disagio sociale, ma come in altri momenti storici, di una vera e propria “questione sociale” da porre al centro dell’attenzione e dell’azione pubblica».

E io, lì, ripensavo agli 85 miliardi di euro all’anno di interessi sul nostro debito pubblico; a Monti che ci ha oppresso di tasse senza tagliare nulla della spesa a cui hanno notevolmente contribuito -per dire- Fini e Cesa, coi quali Monti ora si candida; a Berlusconi quando sparava che l’Italia ha un attivo di 6600 miliardi, è l’economia più solida della Germania»; a quei politici mai dimezzati, sempre gli stessi, che si presentano con la stessa legge elettorale, gli stessi privilegi e carichi penali pendenti, la stessa faccia come il coccige. Gente che ha amabilmente consentito a questo Paese di avere negli ultimi dieci anni lo stesso tasso di sviluppo dello Zimbabwe.

E nel 2013, appunto, sarà più tragica. Sempre secondo Confcommercio la recessione è la peggiore dal ’46, da quando c’è la Repubblica. Dall’inizio della prima crisi, nel 2008, il taglio dei consumi, progressivo, è stato del 6,5%; per di più, in assenza di rinnovi la crescita annua dell’indice delle retribuzioni contrattuali da gennaio 2013 crollerà, attestandosi allo 0,9%. Il che significa rinunciare, oltre che al lavoro, banalmente a spese importanti, dalla casa agli studi. Rinunciare ancora. Con la terribile manovra Amato del ’92, almeno la fine del tunnel si vedeva. Ora alla fine del tunnel c’è Carlo Conti. Trovateci voi tutte le metafore che volete...