A "Popular" Maurizio Colonna e Luciana Bigazzi

foto Dal Web 12:45 - Due grandi musicisti del nostro tempo come il chitarrista Maurizio Colonna e la pianista Luciana Bigazzi, hanno dato alle stampe un disco magico, in un periodo altrettanto magico e ricco di atmosfera, come quello delle feste di Natale. L'album si intitola "Christmas for Guitar e Piano", inciso lo scorso dicembre nella Chiesa di Sant'Alfonso Maria de Liguori a Pagani in provincia di Salerno.

Il disco, insieme al alcuni classici immortali del Natale, racchiude composizioni dei due musicisti. Luciana e Maurizio sono graditi ospiti questa settimana a "Popular" e ci accompagnano alla scoperta del loro lavoro, partendo dall'inizio del progetto...



"L'idea di realizzare un cd live per il Natale è nata dal desiderio di rendere un omaggio ad uno dei centri religiosi tra i più legati al Natale - spiega Bigazzi -. Nella Basilica Pontificia Sant'Alfonso Maria de Liguori, a Pagani (Salerno) riposano le spoglie di Sant'Alfonso, autore di "Tu scendi dalle stelle", "Fermarono i cieli" e altri canti natalizi. In quel luogo abbiamo registrato il concerto del 10 dicembre 2011 del quale il cd ricorda alcuni momenti. La scelta delle carole natalizie da suonare insieme a nostri brani (Prayer, December, Canto di Natale, ecc..), è stata dettata dall'esigenza di accostare tra loro atmosfere musicali vicine alla spiritualità".



Quali emozioni avete provato nel riprendere classici del Natale spostandoli nel vostro territorio musicale?

M.C.: A noi piace armonizzare in tanti modi qualsiasi musica. Le composizioni del Natale, nella loro semplicità melodica, ci hanno consentito di realizzare degli arrangiamenti per chitarra e pianoforte che ci hanno coinvolto emozionalmente. Il pubblico presente in Basilica ha partecipato al concerto ascoltando la musica con un’attenzione insolita e questo ci ha permesso di personalizzare con naturalezza le nostre interpretazioni.



E' stato facile realizzare un disco anche di classici del Natale senza apparire scontati?

M.C.: Mi è sembrata singolare l'idea di far suonare questi brani dalla chitarra e dal pianoforte insieme: il risultato timbrico ci ha stupito.

L.B.: Quando ci siamo messi a scrivere il programma del concerto abbiamo pensato che la scelta non sarebbe stata facile. In fase di prova ogni brano è stato allora pensato solo nelle linee generali, e poi davanti al pubblico abbiamo aperto lo spazio alla fantasia, che non è mai prevedibile ed è in parte legata all'energia trasmessa dalla gente presente.

Giancarlo Bastianelli