Carta di credito, usarla (r)assicura

Queste coperture assicurative valgono per tutti i prodotti?

Certo, ma con delle differenze. Alcune carte, come la Gold, la Platinum e la Black, prevedono dei massimali più alti e coperture aggiuntive rispetto ai prodotti basic. In ogni caso, tutte le carte emesse da CartaSi garantiscono assicurazioni, anche le classic, le co-branded. E lo stesso discorso vale per tutte le carte aziendali, siano esse business o corporate.

Come si fa a sapere quali sono le coperture previste dalla propria carta di credito?

Sul sito CartaSi c’è una sezione apposita, denominata “assicurazioni”: accedendovi si possono verificare tutte le coperture assicurative per i singoli prodotti e anche i massimali previsti. Si può facilmente verificare se la propria carta, per esempio, prevede assicurazioni sui viaggi, se garantisce coperture sanitarie, soccorso stradale in casi di emergenza, tutele su furti e rapine, consulenza medica e così via.



Molte tipologie di coperture assicurative, quindi. Ma non tutti le conoscono: ce le può indicare tutte?

Sono così tante e così diverse, che risulta difficile elencarle tutte. Per avere un’idea, si tenga presente che alcune carte prevedono addirittura la possibilità di avere un interprete a disposizione quando ci si trova all’estero, l’invio di un medico a domicilio in caso di bisogno, l’anticipo spese in caso di necessità, l’assistenza legale in Italia e all’estero. Ci sono persino coperture sullo smarrimento dei bagagli durante un viaggio, la possibilità di avere un’autovettura sostitutiva in caso di emergenza o di farsi inviare i pezzi di ricambio per l’auto in molti Paesi del mondo. Insomma, i vantaggi sono davvero tanti e i più svariati. Sul nostro sito sono elencati tutti.



Come si deve fare per usufruire di queste assicurazioni?

È chiaro che a ogni tipologia di copertura assicurativa si accede in modo differente. Anche in questo caso, nell’apposita sezione del sito CartaSi si possono trovare tutte le indicazioni. In alternativa si può contattare il Servizio Clienti al numero 892900, o 0039.02.34.980.020 per chi chiama dall’estero. In linea di massima, però, possiamo dire che il principio di fondo è che tutte le coperture sugli acquisti, sui viaggi, sulle rapine durante un prelievo prevedono che l’assicurato abbia utilizzato la propria CartaSi per effettuare l’acquisto, per pagare il viaggio, per fare il prelievo. Per altre tipologie di coperture, come il soccorso stradale, il medico a domicilio, l’assistenza legale è sufficiente essere titolari di una carta CartaSi che preveda quel tipo di assicurazione.



Tutti questi servizi, queste assicurazioni hanno un costo?

Tutte le assicurazioni sono incluse nella quota annuale della carta e tutte le coperture sono relative alla fornitura del servizio. In casi come coperture su furti, rapine, etc, è inoltre chiaro che non c’è alcun costo aggiuntivo. Ma se, per esempio, un titolare, per un’emergenza, richiedesse di avere una baby sitter per tre ore al proprio domicilio, CartaSi fornirebbe gratuitamente il servizio di ricerca della baby sitter: il costo delle tre ore per la sua prestazione, però, sarebbe a carico del titolare. E’ intuitivo, ma è comunque importante spiegarlo per evitare fraintendimenti.



Quindi usare la carta è sicuro e fa sentire sicuri?

Esattamente. Ed è importante sottolineare che nessun altro strumento di pagamento garantisce altrettanto. Solo la carta di credito.