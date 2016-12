10:08 - Sciagure come il terremoto in Emilia, il naufragio della Concordia, la strage di bimbi della città di Newtown. Passando per l'addio a grandi personaggi come Lucio Dalla, Vigor Bovolenta, Piermario Morosini e Whitney Houston. Ma anche storie positive: la rielezione di Obama, le Olimpiadi, la vittoria di Hollande in Francia. Tutto il 2012 raccontato nelle nostre fotogallery. Buona visione.