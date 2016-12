Ronda: "Canto la mia terra e il pleiboi"

foto Ufficio stampa 17:22 - Il cantautore piacentino Daniele Ronda ha pubblicato l'album "La sirena del Po" con 13 brani inediti con testi e musiche di Daniele. Due gli importanti duetti nel disco, con Davide Van De Sfroos e Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi. Alcuni brani del primo album “Daparte in folk” sono stati scelti per la colonna sonora del film “L'eredità è dietro l'angolo” con Sergio Muniz, Fabrizio Bucci, Gianmarco Tognazzi e Debora Caprioglio. - Il cantautore piacentinoha pubblicato l'albumcon 13 brani inediti con testi e musiche di Daniele. Due gli importanti duetti nel disco, con, ex cantante dei Nomadi. Alcuni brani del primo album “” sono stati scelti per la colonna sonora del film “” con Sergio Muniz, Fabrizio Bucci, Gianmarco Tognazzi e Debora Caprioglio.

Come mai ad un certo punto della tua carriera hai deciso di dedicarti al folk?

La musica è parte fondamentale della mia vita, ed in quanto tale strettamente collegata al percorso, alle esperienze ed alle scelte che nella vita affronto. Ho sempre amato il folk e la decisione di vestirne il mio progetto nasce anche con la scoperta dell'amore per la mia terra. Terra dalla quale mi sono spostato alla ricerca delle presunte grandi occasioni della metropoli, terra che una volta arrivato il venerdì sera, diventava fonte di malinconia per la sua mancanza, tanto da prendere l'auto e tornare ogni volta a casa. E' così che ho capito il valore solido delle radici, non come catena, ma come fonte di crescita, riferimento saldo ovunque decidiamo di trascorrere la nostra vita.



Chi è per te "La Sirena del Po"?

E' uno sprone al campanilismo, all'amare ciò che abbiamo e noi stessi per quello che siamo. chi dice che una sirena esiste solo nel mare? Invece la puoi trovare anche nel fiume che tocca la tua città, nei luoghi che ami o addirittura dentro di te. I pazzi ed i sognatori vivono ai lati di una distinzione lieve ma importante, attenzione a giudicare un uomo pazzo, forse ha solo visto la sirena un po' prima, ed il non dargli retta a volte significa farsi sfuggire delle occasioni, perché la sirena c'è!



Nel booklet ci sono diversi immagini suggestive, in particolare quella con i cani che guardano le stelle e la luna. A cosa ti sei ispirato?

Un giorno navigando su Internet mi sono imbattuto in questa immagine di quattro cani che ululavano alla luna, vi ho trovato un collegamento forte con il nostro lavoro in quel momento, così ho deciso di visitare quella pagina guardando altre opere, con stupore scopro che la seguente era una sirena sdraiata. Ho cercato subito di chi fossero quelle sculture, erano di Mary Michael Shelley artista di Ithaca cittadina dello stato di New York. Mi sorprendo ancora sfogliando le foto che abbiamo inserito nel booklet del disco, com’era possibile che un’artista che vive a migliaia di kilometri avesse realizzato opere con un così forte collegamento con il nostro album? Poi scopro che la cittadina di Ithaca si trova sulle sponde del lago Cayuga e forse è lì che si aggirava la Sirena prima di arrivare al Po!



Com'è nata la canzone "Al Pleiboi"?

In ogni città, in ogni provincia oltre ai luoghi, alle tradizioni, ai monumenti, ci sono anche altri aspetti che la rendono unica: sono i personaggi. Il "Pleiboi" è uno di questi. nel lavoro di ricerca ho girato tanto, capitando anche nelle scuole di ballo liscio. Sono luoghi particolari, quando entri non ti chiedi quale sia la data sul calendario, lì non conta. Dicono che le scuole di ballo siano anche fucine di passioni e di amori. Poi girando ti imbatti in colui che ha la faccia del burattinaio, colui che cerca di far credere di tirare i fili di quel teatrino, forse uomo d’esperienza, forse solo un bugiardo ma pregno di colore, è lui il "Pleiboi".



Ti sei esibito in tutta Europa e a Parigi. Che impressione ti hanno fatto questi Paesi nel loro approccio verso la musica?

Ho visutto la loro realtà musicale da un punto di vista molto particolare, poichè in quei luoghi ho incontrato prima di tutto coloro che lì si erano spostati da tempo insieme alle loro famiglie, loro che sono partiti lasciando la loro terra ma portandosi dietro un amore viscerale per essa che alimentano e trasferiscono a figli e nipoti: gli emigrati. Ci hanno accolto a braccia aperte, vedevano nei concerti anche un ponte con le loro radici, un collegamento coi luoghi che considerano tutt’ora la loro casa.



Hai scritto per Nek, Mietta, Di Cataldo e altri. Cosa ti ha lasciato dal punto di vista professionale ognuno di loro?

Quando scrivi per un altro artista fai un lavoro di ricerca sia sulla sonorità, sia sul modo di approcciare alle cose e fai uno sforzo per cercare di dirle in modo credibile per chi poi diventerà interprete della canzone. E’ molto stimolante, ti spinge ad affrontare suoni, modi, linguaggi e generi che magari non avevi ancora visitato e tutto questo lavoro lo porti con te. Tengo tutto nella mia valigia e spesso vi attingo anche quando lavoro su me stesso. In questi casi sei una sorta di sarto psicologo e devi prendere le misure di chi dopo indosserà quel vestito. Sono convinto ci sia un forte collegamento tra tutti i generi musicali e questo è un elemento importante che mi porta a ricercare, sperimentare e provare.

Andrea Conti