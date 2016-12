Pannella sa quello che fa

- Marco Pannella sa bene quel che fa. Da sempre. Quando si batte per diritti civili, così come quando cavalca gli stessi diritti civili per occupare un difficile spazio politico alla vigilia di elezioni che altrimenti vedrebbero i radicali probabilmente emarginati.

Purtroppo sa quel che fa anche chi - in parlamento e al governo - ora si produce in dichiarazioni di solidarietà e di condivisione, pronto però a richiudere da domani la questione delle condizioni carcerarie nel cassetto.

Sa che parlare di diritti e dignità di chi è stato condannato alla galera è difficile e scivoloso. Sa che è più facile e più redditizio in termini di consenso lasciare che chi è detenuto continui a fra parte di una società da aborrire e nascondere. Ma c'è qualcun altro che - se sa quel che fa - dovrebbe dare qualche spiegazione: chi la giustizia la maneggia e la amministra. Magistrati e giudici da tempo non hanno difficoltà a scontrarsi con la politica quando si tratta di esercizi di potere: alzando la bandiera della democrazia e dei suoi principi dichiarano, si agitano, si contrappongono, perfino scioperano.

Oggi da loro proviene un assordante silenzio. Non un giudice, un magistrato ha pronunciato una sola parola, laddove sarebbe logico e giusto perfino incrociare le braccia e rifiutarsi di continuare a chiedere e comminare pene detentive che ormai si configurano come violazioni gravi del diritto, come vera tortura. Non sono forse in gioco - in occasioni come questa - i principi democratici a loro giustamente cari?