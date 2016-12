A "Jazz Meeting" Tino Tracanna

foto Dal Web 13:21 - "Acrobats" è il titolo del nuovo disco di Tino Tracanna, recentemente pubblicato da "Abeat Records". Nel progetto il sassofonista, ospite questa settimana di "Jazz Meeting", è affiancato da Mauro Ottolini al trombone, Roberto Cecchetto alla chitarra, Paolino Dalla Porta al basso e Antonio Fusco alla batteria. - "Acrobats" è il titolo del nuovo disco di Tino Tracanna, recentemente pubblicato da "Abeat Records". Nel progetto il sassofonista, ospite questa settimana di "Jazz Meeting", è affiancato da Mauro Ottolini al trombone, Roberto Cecchetto alla chitarra, Paolino Dalla Porta al basso e Antonio Fusco alla batteria.

Livornese di nascita e residente a Bergamo, Tino Tracanna studia a Bologna dove si laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo. Dal 1981 ai primissimi anni 90' è membro del gruppo di Franco D'Andrea, col quale partecipa a svariati festival jazz nazionali ed internazionali. Tra gli album incisi durante questa collaborazione spiccano "Live" e "No Idea of Time", premiati dalla rivista Musica Jazz come miglior disco degli anni 1984 e 1986.



Nello stesso anno il quartetto vince il referendum come migliore gruppo dell'anno. Nel 1983 inizia a fare parte del quintetto di Paolo Fresu col quale sono numerosi i tour in Italia e all'estero, così come le incisioni ottimamente accolte da pubblico e critica. "Live in Montpellier" vinse il referendum di Musica Jazz nel 1990, mentre nel 1990 e nel 1991 il quintetto vince il referendum come migliore gruppo italiano.



Tino ci ha parlato così del suo nuovo lavoro "Acrobats": "Ho deciso di fare un gruppo completamente nuovo - spiega Tracanna -; con musica inedita composta da me in poco tempo, poi ho ripreso un paio di mie composizioni un po' più vecchie ed ho pensato ai musicisti da coinvolgere nel progetto. Fusco è un artista interessante così come Ottolini, inoltre anche Paolino dalla Porta e Cecchetto sono delle garanzie e sanno coniugare anche territori musicali diversi".



Il tuo interplay con i musicisti funziona, in particolare con Ottolini.

Ho conosciuto Ottolini in un concerto a Brescia non avevo mai collaborato con lui, ma in passato ho trovato sempre intrigante suonare con i trombonisti. Nel dna del jazz c'è il percepire tutto ciò che accade intorno; grazie ad un click puoi ascoltare musica birmana o siberiana con una facilità incredibile di accesso, a tutti i linguaggi musicali.



Da questo punto di vista le nuove tecnologie sono determinanti.

Non solo internet ma tutte le tecnologie che cambiano la prospettiva compositiva sono per me importanti, e mi aiutano a comporre musica: inoltre nel disco ci sono varie citazioni di Stravinskj un compositore che piace ai jazzisti perché è molto ritmico ed in lui ci sono caratteristiche alle quali molti musicisti si sono ispirati.

Giancarlo Bastianelli