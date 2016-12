Family Banker: il tuo esperto di finanza domestica

foto A

La gestione dei risparmi familiari negli ultimi tempi è diventata particolarmente complicata. Da una parte per la globalizzazione, dall'altra per la crisi, il mercato nel quale si deve muovere il risparmiatore che voglia investire il suo denaro, è diventato molto più grande e accidentato. Se il risparmiatore fosse un nuotatore, è come se fosse passato dal mare tranquillo sotto casa di trent'anni fa al mare mosso dei mercati altalenanti e ora all'oceano in burrasca della crisi. Non può pensare di continuare a fare le stesse mosse e soprattutto di farcela da solo. Non può più buttarsi in questo mercato sconfinato e agitato senza sapere come affrontare e procedere nella navigazione. In altre parole: ha bisogno di un piano finanziario e di un Family Banker con il quale definirlo.



Piano finanziario significa analisi, pianificazione, definizione chiara degli obiettivi e programmazione. Family Banker significa professionista esperto di pianificazione finanziaria.



Formato e costantemente aggiornato grazie a Mediolanum Corporate University, istituto formativo impostato sul modello delle analoghe istituzioni americane, e da un periodo di tirocinio sul campo, il Family Banker, come dice il nome, è una figura specializzata nel supportare il risparmiatore e la sua famiglia nella gestione del patrimonio. A partire dal conto corrente sul quale ciascuno di noi addebita lo stipendio o la pensione, ma anche a costruirsi una rendita o una pensione, a richiedere un mutuo, a scegliere l'assicurazione giusta. Partendo dalle esigenze della famiglia, dei singoli, e dalle disponibilità finanziarie di ciascuno.



Il Family Banker è insomma un esperto di finanza domestica . Che può avere come oggetto un patrimonio piccolo o grande: in tutti i casi, un patrimonio da difendere e incrementare. Ed è la figura centrale di Banca Mediolanum, che non ha filiali ed è anche un banca on line, ma che è formata da uomini e donne che hanno scelto di dedicarsi a una professione fortemente proiettata nel futuro.





Perché i risultati di una corretta pianificazione degli impieghi si vedono nel tempo, incidono lungo l’arco temporale di una vita, ne determinano la qualità. Per far sì che questo avvenga occorre che il punto di partenza sia necessariamente la conoscenza reciproca alla quale si arriva tramite un rapporto personale e continuativo nel tempo. Questo per consentire al cliente di fare emergere e chiarire dettagliatamente i suoi progetti, la sua situazione presente e le aspettative future quindi di individuare i suoi obiettivi e, al Family Banker, di arrivare ad un quadro complessivo della situazione patrimoniale del cliente necessario per poter individuare un piano finanziario mirato, e da poterlo seguire nel tempo, anche per correggere la rotta in relazione a eventuali cambiamenti che sopravvengano nel menage familiare, per nuove esigenze o imprevisti.