A "Jazz Meeting" Gianluigi Trovesi

foto Da video 11:11 - Il festival "Parmafrontiere" ha accolto con calore Gianluigi Trovesi per il progetto "Vaghissimo Ritratto" che accanto al grande clarinettista vede: Umberto Petrin al pianoforte e Fulvio Maras alle percussioni. Un pubblico numeroso ha assistito alla performance del trio alla "Casa della Musica" nel quadro dell'edizione 2012 di "Parmafrontiere". - Il festival "Parmafrontiere" ha accolto con calore Gianluigi Trovesi per il progetto "Vaghissimo Ritratto" che accanto al grande clarinettista vede: Umberto Petrin al pianoforte e Fulvio Maras alle percussioni. Un pubblico numeroso ha assistito alla performance del trio alla "Casa della Musica" nel quadro dell'edizione 2012 di "Parmafrontiere".

"Vaghissimo ritratto" significa un bellissimo quadro, un'impressione vaga, un'immagine somigliante. Questo progetto di "improvvisazione da camera" ideato da Gianluigi Trovesi introduce ad un trio che combina graziose melodie a ritratti musicali d'ogni possibile provenienza: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Monteverdi, Josquin Des Prés, per arrivare a Jacques Brel e al cantautore Luigi Tenco.



Il progetto è stato pubblicato nel 2007 dall'etichetta tedesca ECM. Oltre ad un ampio successo di pubblico, il disco "Vaghissimo Ritratto" è stato premiato come miglior cd dell'anno dalla rivisita "Classic Voice" e ha vinto il premio della critica discografica tedesca "Preis der Deutschen Schallplattenkritik".



Proprio dalla genesi di "Vaghissimo Ritratto" inizia il nostro incontro con Gianluigi Trovesi. "'Vaghissimo Ritratto' - spiega -, è composto da canzoni che abbracciano un periodo che va dal '400 arrivando fino a Luigi Tenco, toccando compositori importanti come Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso e Monteverdi ed i loro madrigali, diventati nei secoli delle pietre miliari della musica. Usando un metafora potrei dire che 'Vaghissimo Ritratto' si compone di percorsi musicali molto stretti che si aprono all'improvvisazione; per noi proporre al pubblico di Parma questo progetto è stato come entrare in un labirinto dal quale riusciamo ad uscire, grazie alla nostra libertà di improvvisare e dare emozioni. Quando si decide di improvvisare, come nel brano che da il titolo al disco "Vaghissimo Ritratto" appunto, serve un grande intesa tra i musicisti.



Il festival sembra essere l'alveo ideale del vostro progetto...

Sì, dal momento che "Parmafrontiere" è un festival che ti consente di esprimenti, fedele al concetto di "Frontiere", inoltre "Vaghissimo Ritratto" è un progetto cameristico e suoniamo di solito in modo acustico, come è avvenuto anche a Parma, tornando all'essenza della musica. Per il momento, dati anche i progetti paralleli nei quali siamo impegnati, non abbiamo pensato ad un seguito discografico di "Vaghissimo Ritratto", non è detto però che ciò non avvenga in futuro. Le reazioni positive di critica e pubblico ci hanno dato soddisfazioni, ma non ci fermiamo.

Giancarlo Bastianelli