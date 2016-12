A "Jazz Meeting" Roberto Bonati

foto Ufficio stampa 12:15 - E' iniziata il 1 dicembre a Parma la XVII edizione di "Parmafrontiere" che quest'anno ha come tema "Non tacciono i canti". Roberto Bonati, direttore artistico della manifestazione, ha dato vita ad un programma di alto livello fin dal concerto iniziale: "Sources" dell'"Atlas Trio" di Louis Sclavis. Roberto ospite a "Jazz Meeting" musicista e compositore ama molto il canto, tanto da averlo scelto quest'anno come tema di "Parmafrontiere". - E' iniziata il 1 dicembre a Parma la XVII edizione di "Parmafrontiere" che quest'anno ha come tema "Non tacciono i canti". Roberto Bonati, direttore artistico della manifestazione, ha dato vita ad un programma di alto livello fin dal concerto iniziale: "Sources" dell'"Atlas Trio" di Louis Sclavis. Roberto ospite a "Jazz Meeting" musicista e compositore ama molto il canto, tanto da averlo scelto quest'anno come tema di "Parmafrontiere".

"Sì, anche perché considero il canto una sorta di "cuore pulsante" della musica - dice Bonati -, il tema ribadisce che nonostante i problemi di oggi in realtà noi continuiamo i canti, vogliamo ancora esprimerci, il canto significa anche semplicità ed essenza della musica. Nonostante il periodo non favorevole, manteniamo sempre l'internazionalità; infatti anche quest'anno prosegue il nostro rapporto con la Norvegia. Ad ottobre sono stato all'Accademia Musicale di Oslo per presentare il mio progetto "Fiori di Neve", abbiamo anche rafforzato i rapporti con le istituzioni locali. Un Paese interessante che ha grande attenzione per la musica. Quest'anno si aggiunge la Francia con il primo concerto in Italia del clarinettista Louis Sclavis, con il suo "Atlas Trio" poi François Couturier con Anja Lechner, che terranno un concerto nel quadro di "Una Stanza Per Caterina" che come ogni anno chiuderà "Parmafrontiere". Il 7 dicembre al Teatro Due, nella Sala grande alle ore 21.00 avremo inoltre "Baboon Moon" del trombettista Nils Petter Molvaer".



Quest'anno ti esibirai con il Roberto Bonati Ensemble?

Suoneremo l'8 dicembre alla Casa della Musica alle 21.00 con "Roses and Blue Arghawan". L'idea è quella del trio dello scorso anno, con un percorso tra composizione ed improvvisazione, vorrei fare la stessa cosa con il quintetto, attraversando le composizioni per poi sfociare nelle improvvisazioni, che non avranno strutture prefissate. Sono un musicista ed un compositore, non posso stare senza scrivere ma anche senza suonare: le due attività si compenetrano. Con me suoneranno Riccardo Luppi/sax soprano, flauto, Simone Mauri/clarinetti, Alberto Tacchini/pianoforte e Roberto Dani/batteria, percussioni.



C'è curiosità anche per il trio di Gianluigi Trovesi...

Il loro concerto è in programma il 9 dicembre Casa della Musica alle 17.30. Un trio che è insieme già da qualche anno e che non era mai stato al festival, ho invitato con grande piacere Gianluigi con il quale ho collaborato per 20 anni. Trovesi presenterà un progetto interessante che contrappone il barocco al jazz, con due ottimi musicisti come Fulvio Maras e Umberto Petrin.



La Conclusione della XVII edizione di "Parmafrontiere" il 16 dicembre a Palazzo Sanvitale alle 21.00 con "Una Stanza per Caterina": con il progetto “Impressions intimes” con Anja Lechner al violoncello e François Couturier al pianoforte.

Giancarlo Bastianelli