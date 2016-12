Renzi/Bersani, mica Nixon e Kennedy

- Certo non è stato The Dabate del ‘60, il dibattito in cui Nixon, sudatissimo, avvolto nei rigagnoli di cerone, diceva cose anche intelligenti; ma era sopraffatto dalla controffensiva del folgorante John Kennedy che non diceva cose intelligentissime ma le diceva con uno charme innaturale. Al punto che i commentatori non badarono ai contenuti, ma al contenitore, e Nixon pareva estratto da un sarcofago: “ Oddio, sembra che l’abbiamo sepolto ancora in vita…”.

Certo, il “confronto finale” fra Matteo Renzi e Pieluigi Bersani non è stato epocale. Ma s’è dimostrato, inconsuetamente, una bella pagina di civiltà televisiva. Non accadeva da tempo, a Raiuno. Tecnicamente possiamo segnalare lo studio rubato a SkyTg24 specie nei colori e nel ritmo, e la piccola genialata di coinvolgere elettori e -soprattutto – comitati degli schieramenti opposti nelle domande che richiedevano risposte sincopate, date con la bombola d’ossigeno (3 minuti per l’appello finale, 2 per i questiti lungo, 30 secondi per quelli brevi). Tra l’altro, se tocchi Bersani sulle liberalizzazioni, ti rendi conto che. nella materia specifica, Pigi è un drago (io gli devo la portabilità del mio mutuo, Montezemolo quella del suo treno…); e se lasci sfogare Renzi sulle contraddizioni del Pd dall’irrealizzata legge sul conflitto d’interesse alle devastante riforma Berlinguer, be’ contribuisci a rendere lo spettacolo di due che parlano davanti a un leggio, finanche emozionante.

Ci sono un sacco di elementi che consegnano questo dibattito se non agli onori della storia, a quelli della buona cronaca. Renzi in maniche di camicia per non apparire un impiegato del catasto; Bersani in giacca blu che in tv sembra marron e che lascia passare l’idea di una persona perbene lasciatosi soggiogare dai suoi oligarchi e che ora vuole affrancarsi; la Monica Maggioni moderatrice metà donna metà sedia ma incalzante e abbastanza sexy fiera di “essere cittadina di un paese normale”; l’applauso di parte ma discreto sulle domande dal web;le battute sui tacchini sul tetto e i passerotti (Bersani) e quelle su Pericle, Fiorito, Fede e la Santanchè (Renzi), roba che non è farina del sacco degli spin doctor checché ne dica Vittorio Zucconi su Repubblica; infine lo snodarsi di un dibattito onesto che finisce nelle scuse al parroco (Bersani) per lo sciopero sacrosanto dei chierichetti, e in quelle al fratello medico (Renzi) costretto a lavorare in Svizzera invece che nella città dove Matteo fa il sindaco: tutto, qui, ha insufflato nello spettatore un’idea di quella democrazia che la politica aveva da tempo inumato.

Nessuno s’è azzannato, solo qualche uppercut ben assestato nelle regole e nel rispetto. Nessuno che ha accusato l’altro di atti inesistenti come fece la Moratti con Pisapia. Nessun neo, in una serata mediaticamente perfetta. Il mio primo pensiero è stato: “Chissà se nel Pdl riusciranno a fare lo stesso…”; il secondo pensiero era sull’Ansa battuta subito dopo: “Pdl, le Primarie saranno annullate”. E poi dice, come diceva Totò, che uno si butta a sinistra…