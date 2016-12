La redenzione caduta dal "cielo": perchè la Tommasi sì e la Paradiso no?

Quante delle nostre pornostar farebbero carte false per pentirsi in tv (pentirsi di che, poi? Di una gang bang pagata e consumata certo non con una pistola alla tempia? Suvvia, che sarà mai...). Ora, al di là dello spettacolo, c’è qualcosa di profondamente inquietante nell’intervista che la Ventura, piangente come l’Abbè Pierre davanti ai derelitti di Emmaus, ha fatto alla sua ex letterina. E non è tanto l’apparato retorico del calvario della povera ex bocconiana scivolata nel gorgo del peccato. Ossia un dialogo farcito di «amicizie sbagliate», « un angelo caduto dal cielo può cadere, ti voglio aiutare nella rinascita», «ti ho sempre un po’ cazziato, ricordi?» (e Sara annuisce ma s’intuisce che non ricorda...). Per non dire di quell’ossessione della Simo sulla laurea alla Bocconi: «sei laureata, Sara, non credo che la laurea la regalino a tutti» o «dicono tutti che sei una ragazza un po’ leggera ma hai una laurea alla Bocconi»; anche se, cara Simo, ti assicuro che si può essere tranquillamente cretini o zoccole, anche con la laurea, perfino con un master. E il bello è che la Tommasi risponde pure: «Mi sono creata un personaggio troppo forte: lancio un appello, fatemi fare la manager», e già immagino le code dei cacciatori di teste, tutti a sgomitare per far assumere la Tommasi. E Saretta insiste: «Mi considero una vincente, ho fatto un bel gruzzoletto»; e il pensiero corre a quando la ragazza ambiva «a un uomo potente e molto ricco», e ne provava molti ed erano sempre quelli sbagliati.

Uno sfregio, per quelle spettatrici giovani, normali, laureate, che si fanno un mazzo così. Ma la colpa non è di Sara, è della Ventura. (ps Solidarietà ai coprotagonisti del porno di Sara, richiesti di un risarcimento di 10 milioni. Questo Maurizia Paradiso non l’avrebbe mai fatto. Pps tra qualche ora sarà on line il secondo porno della Tommasi, “Confessioni private”….)