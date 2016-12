Assistenza sulla carta di credito: ecco tutti i servizi disponibili

In caso di smarrimento della propria carta, così come in caso di furto, è necessario chiamare la banca o la società che la ha emessa e procedere al blocco. Successivamente si deve sporgere denuncia alle autorità competenti e conservarla per 12 mesi. Tutte le spese successive al blocco della carta non vengono addebitate al titolare, mentre per eventuali utilizzi avvenuti prima del blocco, la responsabilità è a suo carico entro il limite massimo di 150 Euro: limite che diventa zero per gli iscritti ai Servizi SMS di CartaSi.

Cosa si deve fare per ricevere una nuova carta?

Le carte bloccate vengono sostituite gratuitamente con un duplicato con diversa numerazione, che viene recapitato entro pochi giorni al domicilio del titolare o alla sua banca, sulla base delle procedure scelte dall'istituto bancario emittente.

Se, però, un titolare avesse immediata necessità di una nuova carta?

Al momento del blocco della carta è possibile richiedere l'emissione di una carta sostitutiva d’emergenza che viene recapitata ovunque nel mondo entro i due giorni lavorativi successivi alla richiesta. In alternativa, si può richiedere un anticipo di contanti presso la banca convenzionata in quel momento più vicina. Gli operatori telefonici di CartaSi sono in grado di dare al titolare tutti i dettagli per entrambi i servizi.

Se si smarrisce o dimentica il PIN, cosa si deve fare?

In caso di smarrimento del codice PIN, si può richiederne un duplicato alla banca o alla società che ha emesso la carta: il codice viene recapitato al proprio domicilio entro pochi giorni.



Ci sono altre due situazioni che possono verificarsi: una carta smagnetizzata, oppure una carta “ritirata” da uno sportello ATM. Cosa si deve fare in questi casi?

In caso di smagnetizzazione o deterioramento della carta, si puoi richiederne il rifacimento gratuito alla banca o società che la hanno emessa: nel caso di CartaSi, chiamando il Servizio Clienti al numero 892900. La nuova carta verrà recapitata al domicilio, o in banca, entro pochi giorni. In caso di ritiro da parte dell’ATM, invece, è possibile richiedere la restituzione della carta entro 72 ore presentandosi, con un documento d'identità valido, agli sportelli della banca presso la quale la carta è stata ritirata.



Se si necessita di un limite di utilizzo più alto sulla propria carta, magari per una circostanza di emergenza, come ci si deve comportare? Nelle situazioni di emergenza, come viaggi improvvisi o spese impreviste, è possibile richiedere alla propria banca, un "aumento temporaneo" del limite di utilizzo: il servizio non costa nulla e può durare fino ad un massimo di 12 mesi. E’ possibile anche richiedere un aumento definitivo del plafond: è necessario rivolgersi alla propria banca e, se l’aumento viene concesso, sarà operativo in pochi giorni.

Se un cliente volesse cambiare banca ma non la propria carta, cosa deve fare?

Chi ha intenzione di cambiare banca deve necessariamente restituire la propria carta, e richiedere al nuovo istituto una carta nuova. E’ importante ricordare che se si è iscritti al Club IoSi, si può richiedere al Numero Verde IoSi 800-15.11.11 il trasferimento dei punti IoSi dalla vecchia alla nuova carta.



Se un titolare cambia i propri dati personali, come l’indirizzo, il numero di cellulare, la mail, deve avvisare l’emittente della propria carta?

Sì, è consigliabile farlo. Nel caso di CartaSi si può segnalare il cambio di indirizzo inviando un fax al numero 02-3488.4115 o chiamando il Servizio Clienti al numero 892900. In caso di variazione del numero di cellulare o della propria email, è sufficiente accedere all’area riservata nel Portale Titolari di CartaSi e apportare le modifiche nella sezione dedicata.



Per tutte le altre eventuali richieste di assistenza, come si può contattare CartaSi?

Si può contattare il Servizio Clienti al Numero 892900: per alcuni servizi rispondono operatori qualificati, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00, per altri c’è un risponditore automatico. Il servizio di blocco carta, invece, è attivo 24 ore 24, 365 giorni all’anno, al Numero Verde 800.15.16.16. Chi lo desidera può anche contattarci via mail accedendo alla propria area personale sul sito CartaSi e scrivendoci tramite lo “Sportello del Cliente”.