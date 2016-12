Una rondine non fa autunno

- Settembre ci aveva “riscaldato l’amigdala” (il nostro elaboratore emozionale) con un clima di fiducia un po’ più sereno, soprattutto a confronto con 12 mesi prima. Le turbolenze, non solo meteorologiche, di questi mesi non lasciano però spazio a miopi rilassatezze. Il prossimo temporale potrebbe sopraggiungere improvviso e spiacevole. L’esempio di ottobre non potrebbe infatti essere più calzante.

Gli acquisti su base tendenziale mostrano un debole +0,7%, che si confronta con una media annua di +2,7%. A motivare il rallentamento non basta la riduzione del tenore inflazionistico: la crescita dei prezzi che da oltre un anno viaggiava a velocità superiori al 3% annuo, in ottobre segna il passo, con un +2,6% (era a +3,2% in settembre). La riduzione è dovuta al confronto con lo “scalino” creatosi proprio 12 mesi fa con l’incremento dell’aliquota ordinaria dell’Iva.

Certamente il ritmo degli acquisti non può trovare motivi di spunto nel sistema delle aspettative: gli indicatori di fiducia dell’Istat, che nella media segnalano un leggero ripiegamento, nascondono una serie di riscontri contrastanti, in bilico fra apprezzamenti sulla situazione del Paese (in miglioramento) e timori sulla propria condizione personale, tra considerazioni sul presente e speranze future (peraltro entrambe in deterioramento). La sola presenza di tendenze conflittuali nelle attese future indica un generale disorientamento, che non contribuisce alla serenità del cittadino-consumatore e dei suoi comportamenti d’acquisto.

Tale incertezza non a caso impatta visibilmente su un settore sensibile al clima di fiducia come quello dei semidurevoli. Il comparto di Abbigliamento e calzature, che a settembre aveva sperimentato una decisa inversione di tendenza grazie al confronto climatico favorevole con l’anno passato, ha subìto infatti un brusco ridimensionamento in ottobre, con un calo del -18,5%, in assenza di sostegni di tipo meteorologico. Tale riduzione risulta diffusa nei profili d’acquisto e nelle voci di spesa (salvo negli accessori moda, che segnano un “migliore” -3,6%). Sono proprio le tendenze del comparto a determinare la disomogeneità delle ultime dinamiche complessive: al netto di Abbigliamento e calzature, l’andamento di settembre si porterebbe dal +5,7% al +4,6%, quello di ottobre dal +0,7% al +4,0%.

La moderazione delle tendenze di spesa assume, in termini di profili, una fisionomia coerente con l’attualità della congiuntura economica: a tenere un passo positivo sono solo gli alto spendenti (+0,8%, contro il -0,2% dei “medio” e la stabilità degli “alto”). Fra le tipologie di carta, si accentua il contrasto fra i prodotti aziendali (+2,3%) e quelli personali (-1,6%), a sostegno delle voci di spesa tipicamente “travel & entertainment”: alberghi e ristoranti, viaggi e trasporti, attività ricreative, prodotti e servizi professionali). Fra le classi di età crescono solo le fasce superiori ai 45 anni, e fra le professioni, quelle autonome e i dirigenti.

In questa fase di cautela nei comportamenti di spesa, a beneficiarne ulteriormente è il commercio elettronico. L’online accelera infatti il passo ad un +24,6% su base tendenziale. La dinamica è giustificata da un balzo nel numero di acquirenti online (+22,1%), mentre la spesa pro capite presenta un trend molto più contenuto (+2,0%): ad un maggior numero di acquisti in rete (+10,7%) corrisponde un deciso calo degli importi medi delle transazioni (-7,9%). Su tutti, si segnala il recupero degli acquisti da siti italiani e la decisa espansione delle fasce di età più alte, in ripresa rispetto ad una posizione tradizionalmente di minor rilievo. Un (tiepido) sollievo per i mali di stagione.