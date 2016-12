A "Popular" Greg Lake

foto Dal Web 15:45 - "La musica, gli aneddoti, domande e risposte con il pubblico e molto altro": così Greg Lake presenta "Songs Of A Lifetime", il nuovo tour solista che finalmente, dopo una grande attesa, approda in Italia. Mercoledì 28 novembre alle 21.00 sarà il Teatro Municipale di Piacenza a ospitare la prima delle sei date che Lake terrà nel nostro paese, dal quale è assente dal 1997, anno dell'ultimo tour italiano di Emerson Lake & Palmer. - "La musica, gli aneddoti, domande e risposte con il pubblico e molto altro": così Greg Lake presenta "Songs Of A Lifetime", il nuovo tour solista che finalmente, dopo una grande attesa, approda in Italia. Mercoledì 28 novembre alle 21.00 sarà il Teatro Municipale di Piacenza a ospitare la prima delle sei date che Lake terrà nel nostro paese, dal quale è assente dal 1997, anno dell'ultimo tour italiano di Emerson Lake & Palmer.

Lake dopo aver militato con gruppi underground come Shame, Shy Limbs e Gods, debutta nel 1969 con i King Crimson di "In The court Of the Crimson King". Emerson Lake & Palmer, il trio, nel quale canta e suona basso elettrico e chitarre, è tra i protagonisti del rock internazionale degli anni 70: durante il decennio Greg collabora anche con Pete Sinfield, fonda l'etichetta Manticore, dopo lo scioglimento del gruppo lancia la propria carriera solista. Greg ci ha parlato di "Songs Of A Lifetime".



"L'idea mi venne quando stavo lavorando alla mia autobiografia "Lucky Man", che pubblicherò il prossimo anno - dice Lake -; ho deciso di riproporre le canzoni dei primi anni 70, per raccontare una storia, ho messo insieme queste canzoni, che vorrei condividere con le persone che verranno ai concerti, soprattutto in piccoli teatri, dove il contatto con il pubblico è maggiore. "Song of a Lifetime" vuole essere uno show diverso, dove spero di intrattenere il pubblico per l'intero concerto, con la musica ma anche con il racconto. La musica e le parole sono ugualmente importanti ma è secondo me ancora più importante condividere la musica, facendo in modo che passi di anima in anima, questo secondo me è molto più importante del denaro e della fama: quando tu hai scritto una canzone che entra nell'animo di chi ti ascolta, ha già fatto una cosa incredibile".



L'emozione per chi ha seguito la tua carriera iniziò con i King Crimson...

A tanti anni di distanza posso definirlo un viaggio incredibile, iniziato in un periodo, la fine degli anni 60, dove si cominciava a condividere musica; c'erano negozi di dischi dove per la prima volta si poteva ascoltare musica e guardare le copertine dei dischi. Molte persone infatti, oltre che alla musica, erano interessate alla grafica delle copertine e all'arte come avvenuto per quella di "In The Court Of The Crimson King" primo album dei King Crimson; c'erano inoltre molti festival: da Woodstock all'isola di White a California Jam, la musica attraverso questi eventi teneva la gente unita.



Di leggenda in leggenda: Emerson Lake & Palmer.

Al termine di un concerto dei King Crimson al mitico Fillmore East di San Francisco, conobbi Keith Emerson che a quel tempo suonava con i Nice, decidemmo insieme di dare vita ad Emerson, Lake and Palmer, all'inizio non fu facile; suonare in una band composta da tre persone richiede una grande conoscenza, devi avere una grande cura per quanto riguarda il canto e rispettare gli spazi degli altri musicisti, stare attento a ciò che suoni, ma anche a quello che non suoni. Fummo influenzati fin dall'inizio dalla musica classica, un denominatore di molte band in quel periodo anche se le influenze musicali nel nostro caso sono molte di più...



A Piacenza, saranno suoi ospiti sul palco due grandi voci del progressive - rock italiano: Aldo Tagliapietra (ex Orme) e Bernardo Lanzetti (ex Acqua Fragile e PFM)

