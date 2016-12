Gregoraci, triste calabrese "Made in Montecarlo"

Prendete quest’ultimo Made in sud (mercoledì, 23.30), programmino di comici già insipidello ma non brutto in onda su Comedy Central e Mtv , ora assurto alla dignità della televisione di Stato. Sarebbe scivolato nell’oblio, con i suoi loghi rubati a Mai dire Gol e con certe battute di Ivano e Cristiano «opposti che si attraggono», dei Malincomici, del laureato/disoccupato Fastidio, roba talora scippata a un sottoprodotto di Zelig.

Nessuno se ne sarebbe accorto. Invece, il direttore D’Alessandro ha voluto, cocciutamente, aggiungere ai tre conduttori -Gigi&Ross e Fatima Trotta- Elisabetta Gregoraci in tutto il suo splendore che scende le scale in minigonna azzurra. E così ha titillato le curiosità più morbose.

Ora, dato che gl’italiani hanno memoria corta tralasciamo, per eleganza, i motivi per cui la giovane Gregoraci si allontanò dalla Rai non molti anni fa. Anche se i suddetti motivi erano legati ad usi impropri dell’auto blu; al rapporto con l'allora portavoce di Gianfranco Fini poi dimissionato e a quella Vallettopoli che Luca Barbareschi chiamò «il puttanaio di An» (e lui era di An!).

Sorvoliamo anche sul fatto che la soubrette Francesca Cipriani denunci che «la Gregoraci è stata raccomandata, si è presentata a casting chiusi», accusando Betta di averle rubato il posto; e qui sorvoliamo perché, onestamente, tra Gregoraci e Cipriani è una bella lotta. Evitiamo di scivolare nell’etica, nonostante la presidente Rai Tarantola e il direttore generale Gubitosi dell’etica in Rai da appena insediati si siano mostrati, dell'etica, strenui difensori.

Però, diamine, almeno una parvnza di professionalità. Gli autori di questo Made in Sud, forse assaliti da provvido complesso di colpa, hanno cucito su Gregoraci apposta il personaggio di “bella oca raccomandata”. C'è da dire che le s'attaglia benissimo. Le fanno dire: «Sono qui perchè sono stata la migliore al provino», mentre un falso vescovo esclama: «Per forza, eri l’unica!». La fanno chaimare da un finto Briatore che perde le chiavi della villa a Montecarlo; e lei gli risponde: «Sei fuori!», scimmiottando The Apprendice, che divanta quindi lo spot occulto di un programma Sky., cioè di un competitor. Le fanno dichiarare «Sono calabrese e vivo a Montecarlo!».