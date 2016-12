A "Jazz Meeting" gli Area

foto Dal Web 15:43 - Il 20 Novembre 2012 esce il nuovo, attesissimo, disco degli Area. "Area live 2012", è un doppio CD, registrato dal vivo durante i concerti del Reunion Tour 2011/2012, è pubblicato a marchio congiunto del gruppo con l'etichetta indipendente Up Art Records. La formazione comprende Patrizio Fariselli (pianoforte e tastiere), Paolo Tofani (chitarra, live electronics, voce) e Ares Tavolazzi (contrabbasso e basso elettrico). - Il 20 Novembre 2012 esce il nuovo, attesissimo, disco degli Area. "Area live 2012", è un doppio CD, registrato dal vivo durante i concerti del Reunion Tour 2011/2012, è pubblicato a marchio congiunto del gruppo con l'etichetta indipendente Up Art Records. La formazione comprende Patrizio Fariselli (pianoforte e tastiere), Paolo Tofani (chitarra, live electronics, voce) e Ares Tavolazzi (contrabbasso e basso elettrico).

Fariselli, Tofani e Tavolazzi sono affiancati dal batterista Walter Paoli e da Maria Pia De Vito, che canta in "Cometa Rossa". Nel primo disco sono presenti nuove versioni di brani celebri come "Luglio Agosto Settembre (Nero)", "La Mela di Odessa", "Arbeit Macht Frei" e "Cometa Rossa", mentre nel secondo, che si intitola idealmente "Geometrie", sono contenute registrazioni di brani inediti.



Patrizio Fariselli ospite questa settimana a "Jazz Meeting" ci ha parlato così dell'emozione vissuta nel tornare a suonare con i vecchi "compagni di viaggio". "E' stato bello riprendere a suonare insieme - osserva Patrizio -, e ricominciare a proporre le nostre cose al pubblico, dal nostro ritorno due anni fa ad oggi è stato un crescendo: all'inizio il pubblico presente era di persone sugli "anta", mentre attualmente nei nostri concerti ci sono moltissimi giovani. I tempi non sono belli, per la cultura peggio che peggio, ma questa massiccia presenza di giovani ai nostri concerti ci fa ben sperare: nei loro occhi c'è grande interesse nel vederci suonare sul palco e sono molto attenti. Vogliono riscoprire il passato e vedere che quaranta anni fa esistevano delle situazioni interessanti".



La vostra "reunion" è proiettata nel futuro?

Direi che è il nostro carattere a spingerci a cercare cose nuove, facciamo musica strumentale, l'unica eccezione è Maria Pia De Vito, che ha cantato in "Cometa Rossa" rischiando del suo perché per confrontarsi con il mito di Demetrio Stratos ci vuole molta consapevolezza, lei è stata bravissima e ci ha regalato un "gioiello". Io ho cercato di "umanizzare" la tastiera, mentre lei ha fatto un'interpretazione personale: a una prima parte di "Cometa Rossa" che è un omaggio a Demetrio, ne corrisponde una seconda dalla quale emergono tutte le peculiarità della cantante.



Anche "La Mela di Odessa" è ancora attuale...

Sì, ma anche brani come "Luglio, Agosto Settembre (Nero)" sulla segregazione dei palestinesi nei territori ci sembra interessante, inoltre stiamo lavorando per i prossimi concerti a rimettere insieme, attualizzandoli, brani come "Z.I.G. (CRESCITA ZERO)" che faceva parte di "Caution Radiation Area".



Gli Area saranno in concerto Lunedì 19 novembre – ore 21,45 - al "Druso Circus" a Bergamo, e venerdì 23 novembre alle 21 a Schio (VI) al Teatro Astra. Inoltre il 20 novembre gli Area saranno alla "Feltrinelli" di Piazza Piemonte a Milano per uno showcase di presentazione del nuovo lavoro.

Giancarlo Bastianelli