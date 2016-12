Tgcom24, record storico di utenti a ottobre

foto Tgcom24 20:10 - Nel mese di ottobre 2012, Tgcom24.it, il quotidiano multimediale del gruppo Mediaset diretto da Mario Giordano, ha registrato un nuovo record storico di utenti unici su web e mobile. - Nel mese di ottobre 2012, Tgcom24.it, il quotidiano multimediale del gruppo Mediaset diretto da Mario Giordano, ha registrato un nuovo record storico di utenti unici su web e mobile.

Secondo il sistema di rilevamento Audiweb, sono stati 19.791.768 gli utenti unici connessi a Tgcom24, sulle piattaforme web e mobile, circa 1.500.000 lettori in piu' rispetto al mese di settembre 2012 e il 20% in piu' rispetto ad ottobre del 2011. Si calcola un totale di 593.111.576 pagine viste, circa 40 milioni in piu' rispetto al mese di settembre 2012 e l'11% in piu' rispetto ad ottobre 2011. Il record di Tgcom24 e' la conferma di un trend positivo che investe il sistema all news di Mediaset, a un anno dalla nascita.