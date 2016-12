Zibba protagonista di "Popular"

foto Ufficio stampa 14:27 - Assegnata a Zibba ed Almalibre con il loro disco il “Suono dei Passi sulla Neve” ad ex equo con gli Aftehours e “Padania”, la “Targa Tenco” 2012. Zibba ed Almalibre iniziano la loro avventura nel 1998, dopo l’ incontro tra lo stesso Zibba e Andrea "Bale" Balestrieri. Zibba è nostro gradito ospite questa settimana a "Popular". Al cantautore genovese abbiamo chiesto se il riconoscimento può essere considerato un punto di partenza o un punto di arrivo... - Assegnata a Zibba ed Almalibre con il loro disco il “Suono dei Passi sulla Neve” ad ex equo con gli Aftehours e “Padania”, la “Targa Tenco” 2012. Zibba ed Almalibre iniziano la loro avventura nel 1998, dopo l’ incontro tra lo stesso Zibba e Andrea "Bale" Balestrieri. Zibba è nostro gradito ospite questa settimana a "Popular". Al cantautore genovese abbiamo chiesto se il riconoscimento può essere considerato un punto di partenza o un punto di arrivo...

"Per noi è un punto di partenza, - dice Zibba, - perché in questo momento la “Targa Tenco” ci ha portato ad affacciarci non solo sul mondo del cantautorato ma ad un pubblico più ampio, sarebbe stupido considerarlo un punto d'arrivo; un premio comunque inaspettato che ci ha visti avere la meglio su progetti più conosciuti di noi".



Una tappa importante nella vostra carriera che va avanti da quasi quindici anni...

Si infatti è dal 98 che con Andrea abbiamo creato questo progetto, allargando il nostro organico; il disco e frutto di un lavoro di squadra e sta avendo successo permettendo a tutti noi di sperimentare; sicuramente un buon premio per il lavoro svolto in questi anni. Abbiamo presentato recentemente il “Suono dei Passi sulla Neve” anche all'Auditorium "Parco della Musica" di Roma, un onore per noi suonare in una cornice meravigliosa, una struttura che fa bene alla cultura della capitale; la sala era piena: un'esperienza bellissima che speriamo si possa ripetere.



Il messaggio di Luigi Tenco è sempre attuale.

Tenco rappresenta un esempio per molti: il cantautorato italiano ha bisogno di freschezza, pensiamo di avere aperto la strada ad un cambiamento che potrebbe essere ad esempio gli Afterhour , piuttosto che un progetto come il nostro. Le cose hanno un cambiamento, la musica vale sempre di più e manda un messaggio importante a chi l'ascolta. La consegna delle “Targhe Tenco” avverrà sabato 8 dicembre in una serata al teatro Coccia di Novara.

Giancarlo Bastianelli