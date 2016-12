La carta di credito? Molto più di un semplice mezzo di pagamento

Pagare con la carta di credito garantisce diversi vantaggi. Innanzi tutto un addebito posticipato delle spese sul proprio conto corrente, un beneficio che non viene offerto da nessun altro mezzo di pagamento: nemmeno dalla carta di debito o dalla carta prepagata. Consente, poi, un controllo puntuale delle spese grazie a servizi informativi via web e sms e grazie a un estratto conto dedicato; anche in questo caso, nessun altro strumento di pagamento permette altrettanto. E ancora, consente di accumulare punti fedeltà per gli iscritti ai programmi di loyalty collegati alla carta. Altro vantaggio esclusivo della carta di credito. Infine, garantisce operazioni di pagamento trasparenti che contribuiscono a combattere il riciclaggio e l’economia sommersa, liberando così un’ingente quantità di risorse. Vantaggi per sé stessi, quindi, ma anche per tutto il Paese.

Rimaniamo nella sfera dei vantaggi “personali”: la carta di credito può definirsi solo un “mezzo per pagare” oppure offre qualcosa di più?

È decisamente di più di uno strumento di pagamento. I vantaggi elencati sono solo una parte, quelli più conosciuti, ma non si deve dimenticare che la carta di credito offre anche una serie di servizi che rendono comode e immediate tante attività quotidiane.

Qualche esempio?

Innanzitutto la carta permette di sfruttare tutti quei canali di acquisto che stanno crescendo e si stanno diffondendo a grande velocità, come l’e-commerce e l’m-commerce: con la carta di credito è infatti possibile effettuare acquisti sia online, sia sui canali mobile. In secondo luogo la carta di credito garantisce servizi informativi, di sicurezza e dispositivi molto utili. Nel caso di CartaSi, per esempio, basta registrarsi al portale titolari e in pochi click è possibile consultare il conto carta, verificare l’archivio dei movimenti, attivare l’estratto conto online, accedere ai servizi di sicurezza per i pagamenti via web, iscriversi ai servizi SMS e ricaricare il cellulare e le carte prepagate. E non dimentichiamo i servizi di assistenza online che permettono di interagire con CartaSi sia per richiedere informazioni, sia per sporgere reclami o segnalare eventuali problemi.

Considerando il numero di cellulari presenti nel nostro Paese, tra i servizi elencati sarà molto sfruttato quello di ricarica del telefonino. È così?

In effetti il “Rapporto Italia 2012” di Eurispes parla di un 81,4% di Italiani in possesso di un cellulare. E di questi 20 milioni sono smartphone, di cui 10 milioni venduti nel solo 2011. E’ chiaro che ricaricare il cellulare con addebito sulla carta può far comodo a molti Italiani. Anche perché lo si può fare in tre modi diversi: per i clienti Tim, Vodafone, Wind e Tre sia tramite il Portale Titolari di CartaSi (per coloro che vi sono iscritti), sia tramite Call Center chiamando i numeri dedicati ai singoli operatori. Oppure, solo per chi ha una SIM Vodafone o Tim e ha attivato i servizi SMS di acquisto, attraverso un semplice SMS.

In tema di “servizi di pagamento”, la carta di credito ne offre altri oltre alle ricariche?

Sì, ne offre diversi. Evidenzierei su tutti la possibilità di domiciliare le utenze. È un servizio che, oltre a permettere di evitare code per effettuare i pagamenti, ha altri due vantaggi: l’addebito posticipato e nessun ritardo nel pagamento poiché ad effettuarlo ci pensa direttamente CartaSi. Le domiciliazioni possibili sono molte: dal conto Telecom Italia al rendiconto TIM, fino alle bollette Enel e la Ricaricasa Tiscali. Ci sono poi altri servizi di pagamento, oltre alle domiciliazioni, legati al mondo dell’auto.

Quali sono e perché avete pensato a servizi legati al mondo dell’auto?

Nonostante il mercato dell’auto stia attraversando un momento difficile, l’ultimo Rapporto Ispra ha registrato una media nazionale di 600 auto ogni 1000 abitanti in Italia: come per i cellulari, quindi, anche nel caso dell’auto è chiaro che offrire servizi di pagamento tramite carta va incontro alle esigenze di parecchi Italiani. Anche se, a onor del vero, è da molto tempo che con CartaSi la vita degli automobilisti è più comoda: è possibile pagare il bollo auto, con carta, tramite telefono fisso, cellulare o web; si può addebitare sulla propria carta l’importo del Telepass e, in ultimo, si può attivare il pagamento dell’Area C di Milano. In tutti i casi, l’addebito è posticipato al mese successivo.

Carta di credito e cellulare è un binomio che funziona e sul quale diversi operatori stanno investendo: come CartaSi, cosa offrite?

Ormai è noto che abbiamo appena lanciato il più evoluto sistema di pagamento NFC del nostro Paese che consente di effettuare acquisti tramite cellulare, in modalità contactless, grazie all’integrazione della funzionalità di pagamento nella SIM dello smartphone. E’ un servizio in fase di test. Ma vorrei precisare che CartaSi ha cominciato a offrire servizi legati ai pagamenti tramite cellulare già da molto tempo. I servizi SMS di acquisto, per esempio, li abbiamo lanciati nel 2005 e, ancora oggi, permettono di fare acquisti con un semplice SMS, ricevendo l'addebito sulla propria carta. È possibile acquistare lo skipass per molti comprensori sciistici, i ticket per il bus e per la sosta in diverse città italiane, prodotti assicurativi e di hi-tech, oltre a prenotare alberghi grazie alle soluzioni per telefoni cellulari di smsHotels. Per verificare come usufruire di tutti questi servizi, come dei precedenti, è sufficiente andare sul sito CartaSi. Sono tutte funzionalità che rendono la carta di credito molto più di un semplice mezzo di pagamento.