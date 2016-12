Le Mani: "La nostra rinascita da Settembre"

foto Ufficio stampa 12:04 - Le Mani è una band partita dalla provincia profonda di Matera, terra dimenticata da qualsiasi percorso del music-business, e sbarcata a Roma, dove ha cominciato a farsi conoscere e ha rifinito e smussato il proprio suono. Antonio Marcucci (chitarra), Luigi Scarangella (voce), Francesco Stoia (basso), Angelo Perna (tastiere) e Marco Pisanelli (batteria) ed esordiscono nel 2007 con "In fondo" e vincono il Premio Miglior Videoclip Italiano nel 2007. "Anno Luce" esce nel 2009 fino al recente e nuovo "Settembre". - Le Mani è una band partita dalla provincia profonda di Matera, terra dimenticata da qualsiasi percorso del music-business, e sbarcata a Roma, dove ha cominciato a farsi conoscere e ha rifinito e smussato il proprio suono. Antonio Marcucci (chitarra), Luigi Scarangella (voce), Francesco Stoia (basso), Angelo Perna (tastiere) e Marco Pisanelli (batteria) ed esordiscono nel 2007 con "In fondo" e vincono il Premio Miglior Videoclip Italiano nel 2007. "Anno Luce" esce nel 2009 fino al recente e nuovo "Settembre".

Qual è il percorso artistico tracciato da "In fondo", "Anno Luce fino a "Settembre"?

Il percorso ha tanti punti in comune, tali da averci portato ad uno stadio di maturazione, sia musicale che di scrittura. “Anno Luce” è stata una grande tavola imbandita, ricca di tutte le pietanze più buone ed invitanti. “Settembre” è, invece, una tavola con ciò che abbiamo scelto di mangiare, senza eccessi, senza sprechi. Entrambe le tavole sono indispensabili ed importanti per farci crescere e capire il mondo della musica, sotto molti punti di vista. “Settembre” è la nostra rinascita.



Com'è nata la collaborazione con Zampaglione in Il lago"?

Federico è un professionista che ama la musica in tutte le sue sfaccettature, ed ha accettato di partecipare con molta semplicità e voglia di fare. Ha ascoltato alcuni provini, prima di scegliere “Il Lago”, canzone che meglio si presta al suo stile. La sua parola è bastata per averlo con noi, nella canzone, nel video. E questo fa di Federico un amico, un professionista ed un grande musicista.



Giuliano Sangiorgi è il produttore del brano "La salita" come si sono incrociate le vostre strade artistiche?

A Giuliano ci lega un’amicizia importante. Tantissime volte ci è capitato di parlare di musica e di vita in modo profondo ed umile, e all’interno di questi discorsi ci siamo detti “perché non provare a fare qualcosa insieme”. Mai pensavamo che sia Giuliano che Federico, come anche Marco e Ciro, partecipassero alla nostra nuova vita musicale. E invece così è stato. Siamo grati e semplicemente estasiati di aver collaborato con loro, e soprattutto fieri di essere stati “scelti” da loro per le relative collaborazioni.



Com'è nata la canzone "Confessioni di un vampiro vegetariano"?

La canzone è nata da un respiro più lungo del normale. Si sentiva che qualcosa era in divenire, in mutamento. Il vampiro, si sa, è un essere carnivoro, si ciba del sangue di esseri umani. Decide di cambiare rotta, decide di dare una svolta alla sua vita, di vivere la quotidianità da essere umano e non più da cacciatore, e di guardare in faccia il sole, che prima era solo motivo della sua estinzione.



Quali sono i vostri prossimi progetti?

Il live è la nostra dimensione più vera e naturale. Abbiamo preparato showcase in acustico e live in elettrico. Sul nostro sito www.lemani.eu e sui nostri social network ufficiali Facebook: Le Mani e Twitter: @Lemaniband ci sono tutte le informazioni utili per venirci a trovare. Non vediamo l’ora di condividere le nostre emozioni.

Andrea Conti