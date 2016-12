Del Debbio, il conductor che Mediaset aveva in casa

L’ “arruffapopolo” Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta Colonna (Rete4, lunedì prime time, share 6.4%) è l’autentica novità dell’approfondimento Mediaset della stagione. Sia che cavalchi le piazze incazzose di Altamura, il fisco o la legge di stabilità; sia che inviti quel gentiluomo di Fiorito, appunto, sotto lo sguardo torvo dell’avvocato Taormina; sia che infiammi la platea sui tagli delle Regioni con titoli che attorcigliano le budella, tipo «loro sprecano e noi paghiamo!», Del Debbio mantiene il feroce aplomb di chi pare sempre passato di lì per caso. Pare. Ed è questa la differenza con Alessio Vinci.

Se l’ex uomo Cnn va davvero da una parte e i suoi programmi dall’altra, Del Debbio finge distacco intellettuale al solo scopo di accendere e spegnere piccole incazzature, entrare in empatia col pubblico e spiegargli la politica o l’economia «come se fosse un bimbo di quinta elementare». Come insegnava Silvio B... Talora appare sprezzante, ma spesso dipende dalle boiate degl’interlocutori. Del Debbio è assai simile, nella bonaria corpulenza a uno Spencer Tracy berlusconiano; viene accusato di sfruttare il «modulo populista di Santoro» (e volesse Iddio) ma è proprio con quel modulo che riesce a resuscitare un programma che sembrava decotto, dando quasi sempre 2/3 punti di share a Vespa, e doppiando Lerner. Pur essendo tra i fondatori di Forza Italia Del Debbio, un tempo, a Mediaset era considerato una presenza ornamentale. Ed era sbagliato.

Poi Claudio Brachino l’ha strappato alla propaganda pura di Secondo voi, e l’ha piazzato a Mattino 5 . La sua ascesa è stata inesorabile. Oggi qualcuno lo designa come successore di Berlusconi. Ed è sbagliato anche questo (però sempre meglio di Briatore, uno che se gli parli del Tocqueville pensa che sia una discoteca di Milano...). Più Funari di Santoro e più Santoro di Funari, Del Debbio, dopo fuggevoli parentesi in politica, vanta come punto di forza la dialettica affinata come relatore nei corsi di Publitalia e all’università. Mediaset è una vita che cercava un conducator credibile. Ce l’aveva in casa.