A "Jazz Meeting" Diego Baiardi

foto Dal Web 13:53 - Il progetto "Bonne Nuit" nasce dall'antico amore di Diego Baiardi, pianista, arrangiatore e compositore, per tutte le musiche e le canzoni della tradizione popolare fatte per addormentare i bambini. Da anni Baiardi si dedica alla ricerca e all'adattamento di preziosi esempi di questa forma di espressione musicale tratti dall'immenso repertorio di ninne nanne di tutto il mondo. Questo viaggio per musica e immagini è raccontato da Antonio Crepax, figlio di Guido, anch'esso amante del jazz e convinto sostenitore del fatto che la dimensione del gioco e del sogno siano essenziali nel rapporto tra adulti e bambini.

Il team musicale si compone di due nuclei, uno di stampo prettamente jazzistico e l’altro di derivazione etno-acustica, entrambi ben rappresentati da nomi di spicco del panorama nazionale: dagli strumentisti Paolo Fresu, Antonello,Salis Tullio de Piscopo. Stefano Bagnoli, Andrea Dulbecco e alle voci Petra Magoni, Patrizia Laquidara, Cristina Zavalloni e Paola Folli.



"Stimavo queste artiste da tempo - ci dice Baiardi -, e ci tenevo a collaborare con loro, ma in "Bonne Nuit" c'è anche e un artista come Albett Hera, grande improvvisatore vocale. Il progetto accoglie la mia storia artistica che partendo da jazz, ho attraversato altri generi grazie alla ricerca che ho fatto negli anni, sono arrivato alla realizzazione di questi brani popolari che ritenevo funzionali al progetto".



Non c'è solo il pianoforte acustico ma anche uno strumento elettrico come il Fender Rhodes...

Ho cercato di essere il più possibile "slegato" da un aspetto elettronico, volevo che ci fosse un'impronta estremamente acustica, tanto che il Fender Rhodes è l'unico strumento non acustico, ma che ha comunque una sua storia nel jazz.



Per dare inizio al progetto c'è stato per te un input particolare.

Il testo di uno dei brani è quello che ha fatto nascere tutto è stato scritto da mia madre e si intitola "Fuoco Fuochino"; da quel testo è nata l'idea di fare un disco come questo alle canzoni per bambini ed alle ninne nanne. E' stato un impegno notevole, ho cercato di realizzare al meglio il progetto, grazie ai musicisti che mi hanno accompagnato in questo viaggio, in particolare la sezione ritmica che conoscevo già, dal momento che con loro avevo realizzato un altro disco in quartetto qualche anno fa.

