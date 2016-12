11:31 - “Saloon Italia” nasce da una considerazione: la maggior parte delle storie che entusiasmano, accendono gli animi o innervosiscono le ascoltiamo a tavola, davanti ad un bicchiere di vino, bevendo un caffè. E non sono storie che finiscono in prima pagina. Perché parlano del nostro quotidiano, del lavoro che svolgiamo tutti i giorni, dei problemi che affrontiamo.

Sullo sfondo c’è sempre la grande provincia italiana. Paesi e cittadine con le loro storie, che si ripetono e si distinguono. Borghi stupendi e nascosti che chiedono voce. Soffocati da un clima sociale sempre più caotico, affannato e controverso. La magnifica campagna italiana si trasforma allora in un far west.

E per ascoltare “storie” non vai più alla locanda ma entri in un saloon, Saloon Italia: uno spazio d’approfondimento con reportage, video e foto scattate nei luoghi che vi raccontiamo. Dove accade di tutto. Con i personaggi più disparati. I custodi dell’acqua dell’Ovest Sesia e i vendemmiatori delle cooperative sociali di Menfi.

Gli allevatori sardi che combattono armati i furti di bestiame e i curatori di piccoli musei ricchi di tesori d’arte. Contadini o borghesi, banditi e sbirri. Non facciamo distinzioni. Ve li raccontiamo tutti. Scoprendo insieme realtà incredibili, tradizione e modernità, cibi genuini, vini e ricette che accompagneranno il nostro viaggio nel paese più bello e più pazzo del Mondo. Francesco Fossa