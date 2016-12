A "Popular" Maurizio Colonna e Luciana Bigazzi

foto Dal Web 13:06 - "Popular" ha il grande piacere di ospitare questa settimana due musicisti italiani che in questi ultimi anni hanno dato lustro all'immagine musicale del nostro paese nel mondo: il chitarrista Maurizio Colonna e la pianista Luciana Bigazzi. Entrambi oltre ad essere virtuosi dei rispettivi strumenti sono anche compositori e hanno dato alle stampe album di grande spessore musicale, che hanno dato all'ascoltatore grandi emozioni. - "Popular" ha il grande piacere di ospitare questa settimana due musicisti italiani che in questi ultimi anni hanno dato lustro all'immagine musicale del nostro paese nel mondo: il chitarrista Maurizio Colonna e la pianista Luciana Bigazzi. Entrambi oltre ad essere virtuosi dei rispettivi strumenti sono anche compositori e hanno dato alle stampe album di grande spessore musicale, che hanno dato all'ascoltatore grandi emozioni.

Memorabile la loro partecipazione lo scorso due giugno a Milano al concerto "One World One Family One Love", per l'incontro di Papa Benedetto XVI, con le famiglie. "Reflections in the night – Live in London" è il loro primo disco dal vivo, realizzato nella città che è una sorta di "culla" per la musica nel mondo e che amplia ulteriormente i loro orizzonti musicali... Luciana e Maurizio parlano così del loro album...



L: "Ogni nuovo progetto porta con sé nuove esperienze. Questa volta la musica è pensata per il pianoforte e la chitarra. Quando il pianoforte suona insieme alla chitarra si ha la percezione di ascoltare un'estensione sonora, nonostante il piano sia già dotato di una grande mappa di suoni; ciò capita anche alla chitarra, che vede arricchite dal pianoforte le proprie potenzialità".

M.: "Questo nuovo cd live racconta, in modo particolare, il mondo compositivo mio e quello di Luciana ed esplora un impasto timbrico non consueto, dove il pianoforte e la chitarra, senza altre presenze strumentali, dialogano alla pari, sfruttando anche momenti di improvvisazione. Nel nostro concerto londinese del 17 dicembre 2011, da cui è stato tratto il cd, sono stati proposti brani nuovi e altri da noi già incisi in versioni discografiche precedenti. Abbiamo identificato tre aree sonore: quella dedicata al pianoforte solo, un'altra in cui il pianoforte e la chitarra dialogano insieme, e l'area dedicata alla chitarra sola".



La notte per voi è una fonte di ispirazione?

L.: Scrivo musica in momenti diversi della giornata. La notte è un momento di riflessione e di ricarica dell'energia: i suoi colori lasciano spazio all'immaginazione.

M.: Per me ogni momento può essere propizio per definire i contorni di un'invenzione musicale: la sera può stimolare pensieri, fantasie che aiutano a produrre successivamente idee tematiche o atmosfere armoniche.



"Reflections in the night – Live in London" è anche il vostro primo disco live, quanto per voi è importante il contatto con il pubblico?

L.: Il contatto con il pubblico è vitale. Un disco live tende a coinvolgere il pubblico degli ascoltatori nelle emozioni di un evento. Tuttavia credo che non sia possibile registrare, attraverso i microfoni, l'energia reale che si sprigiona durante un concerto. Oggi il musicista, ancora più che nel passato, deve avvicinarsi al pubblico, suonando tra la gente anche in luoghi non dedicati alla musica.

M.: Questo "Live in London" è il primo live in duo interamente dedicato alle nostre musiche. Il pubblico per me è importante: scrivo musica con l'intento di spiegare ciò che sento e penso, quindi ho l'esigenza di dialogare con chi mi viene ad ascoltare. La composizione e l'interpretazione diventano poi, nel mio caso, elementi che si intersecano; a volte risultano inscindibili e quindi, chi condivide con me l'emozione concertistica, entra naturalmente nella storia di quel momento.



Avete suonato anche per la visita del Papa a Milano per l'incontro con le famiglie: quale il ricordo di questo importante appuntamento?

L.: E' un ricordo grandioso. La moltitudine di persone che ho visto in quell'occasione è stata impressionante. Il rispetto che si percepiva per la circostanza era molto alto.

M. C.: Essere stati invitati a suonare il 2 giugno, in mondovisione, all'interno dell'evento televisivo "One World One Family One Love" ci ha emozionato. In quell'occasione abbiamo presentato, in anteprima, il brano "Tundra", che Luciana ha scritto per piano e chitarra in omaggio al pittore torinese Sergio Albano, scomparso quattro anni fa. Il brano è incluso proprio nel cd "Reflections in the night", uscito dieci giorni dopo la nostra partecipazione televisiva.