Pechino Express, un viaggio simpatico in giro per il mondo (peccato per il principe Filiberto...)

Trattasi di un reality che si giova dell’ornamentale presenza alla conduzione di Emanuele Filiberto di Savoia (che, tra l’altro sostava contemporaneamente su Raiuno con la moglie: bisognerebbe fucilare gli addetti al casting…); del solito incrocio vip/non vip che stavolta almeno, novelli Chatwin, sono costretti quasi a sacrificarsi sul serio, ingoiando guide Lonely Planet, polli tikka masala e farina di ceci; e di un meccanismo di gara che spinge nove coppie a macinare i 490 km che separano Delhi, città molto più incasinata di Milano, in cui è stato posto “il traguardo finale della prima tappa, da Agra, passando per il traguardo intermedio di Jaipur. La città rosa, soprannome dovuto alla colorazione dei suoi palazzi, e con solo un euro al giorno” , recita la brossure del programma.

Ora, le immagini del suddetto programma sono senza dubbio strepitose. E la regia, ipnotica, sosta sui volti dei bambini, sui pulmann e sulle case di fango dense di umanità che accolgono i turisti a gratis (Simona Izzo litiga col figlio per non dormire in garage: vorrei vedere in Italia…); su strade intasate di mucche sacre, torrenti placidi, apecar scassati, risciò adattati per gare urbane; su carri contadini usati come le bighe di Ben Hur nelle “gare d’immunità”, qualunque cosa siano. Immagini da National Geographic talmente belle da distoglierti dal resto della trama, di cui onestamente non si capisce un piffero.

Abbiamo solo intuito che un branco di disgraziati in zaino, spesso fighetti e con pochi soldi devono arrivare a destinazione prima degli altri. Abbiamo visto formidabili abbinamenti: padre e figlio, madre e figlio, i fidanzati, i ballerini, le veline, i fratelli Armando e Alarico usciti da un libro di Pasolini, Deborah Villa e un collega, Costantino e suo nipote. Questi ultimi due, aristocratici dalla battuta fulminea e la gentilezza imbarazzante, sono peraltro l’elemento spiazzante: sia che si prendano la scabbia e cerchino una tinozza per lavarsi, sia che scrocchino un passaggio (“non vedo perché dobbiamo corre per strada come galline senza testa…”), sia che forniscano elementi antropologici alla Monty Python sulle case indiane. Bellissima la battuta di Costantino ospitato per una notte in uno stanzone povero, spoglio e senza mobili: "I nostri amici di New York farebbero fuoco e fiamme per avere questo posto. Pensa quanto pagherebbe la Bignardi...". Insomma -a parte il Principe- un format che ti passa via.