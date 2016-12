Casta, nessuno la può giudicare

Ed è tanto più sorprendente che tutto ciò avvenga nel pieno di un altro scandalo clamoroso, come quello del Lazio, dove ancora una volta si dimostra che il problema centrale è proprio quello: i partiti hanno troppi soldi e non hanno nessuno che controlli come vengono spesi. Per questo con i fondi che dovevano "servire alla democrazia" (solita balla) sono stati comprati i diamanti della Lega, le lauree in Albania, i palazzi di Lusi, le ostriche di Fiorito, etc. Nessuna verifica, nessun controllo, nessuno che dica: ma che diavolo state facendo? Così fan tutti, si sa, e in Parlamento, come nei Consigli regionali, una mano lava l’altra.

Ora, proprio per evitare queste "catastrofi politiche" (Polverini dixit), sarebbe stato opportuno cominciare a sottoporre i bilanci a un controllo esterno. Niente di strano, niente di rivoluzionario. Solo un primo passetto sulla via della normalità. E invece i partiti che fanno? Si ribellano. Dicono no. Non ci stanno. S’impalcano. "I nostri soldi li possiamo controllare solo noi", proclamano. O perdirindina: ma a chi li faranno controllare loro? Ai nuovi Belsito? Ai nuovi Fiorito? A Lusi&C.? Voi capite: è come nominare la Banda Bassotti custode del deposito di Zio Paperone. Facciano pure, se sono così spudorati. Ma poi non si stupiscano se nessuno riesce a prenderli più sul serio.