A "Jazz Meeting" Enrico Zanisi

foto Facebook 18:59 - E' arrivato da pochissimi giorni nei negozi il nuovo album del pianista Enrico Zanisi "Life Variations", pubblicato dalla "Cam Jazz". Il disco vede Zanisi affiancato da Joe Rehmer al contrabbasso ed Alessandro Paternesi alla batteria. Pur giovanisimo, classe 1990, Zanisi ha già catturato l'attenzione di critica e pubblico con commenti entusiasti. - E' arrivato da pochissimi giorni nei negozi il nuovo album del pianista Enrico Zanisi "Life Variations", pubblicato dalla "Cam Jazz". Il disco vede Zanisi affiancato da Joe Rehmer al contrabbasso ed Alessandro Paternesi alla batteria. Pur giovanisimo, classe 1990, Zanisi ha già catturato l'attenzione di critica e pubblico con commenti entusiasti.

Importante per la sua formazione la vicinanza dei genitori come lo stesso Zanisi nostro ospite a "Jazz Meeting", conferma. "Sì - esordisce Enrico -, i miei genitori sono entrambi diplomati al Conservatorio: mia madre in pianoforte, mio padre in flauto traverso ed entrambi mi hanno inculcato la passione per la musica, sia nell'esecuzione della stessa che nell'ascolto".



Com'è nata la collaborazione con gli altri due musicisti?

John e Alessandro sono con me ormai da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a suonare brani insieme, soprattutto mie composizioni ma create anche con il loro apporto, poi quando la "Cam" mi ha chiesto di realizzare questo disco avevo già pronto materiale più che sufficiente per entrare in studio e registrare.



Quanto contano secondo te improvvisazione e composizione?

La composizione è molto importante mi ci sono dedicato particolarmente anche facendo tesoro dei miei ascolti e dei miei studi classici; l'improvvisazione è comunque alla base del gruppo: entrambe sono importanti, perché spesso una buona composizione genera poi una buona improvvisazione.



Come è stato il tuo approccio con il piano?

Il mio approccio al pianoforte è stato improvvisativo ed intuitivo, poi ho appreso i linguaggi del jazz. Mi ispiro a Brad Meldhau grande pianista americano anche lui di derivazione classica e a "big" come: Keith Jarrett e Bill Evans.



Il 26 ottobre inizia la nostra tournée al nord Italia con la prima data già fissata al prestigioso Milestone di Piacenza.

Giancarlo Bastianelli