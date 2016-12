Mannino, tra Saviano e Valeri

foto Ufficio stampa Correlati Il ritorno implacabile di Paolo Limiti

Mentre Angela Morelli, giovane information designer spiega sul palco di Se stasera sono qui il concetto di “consumo virtuale dell’acqua”, ovvero che il motivo che l’ha catapultata ospite della nuova prima serata de La7 (mercoledì share 4,07% ), la risposta della conduttrice Teresa Mannino sdrammatizza e, in un nanosecondo, ti fornisce la spiegazione della crisi idrogeologica mondiale. E lo stesso mix di levità ed impegno, di narrazione e cazzeggio attraversa come una falena il resto del programma. Arriva Renzo Arbore e ti racconta, battuteggiando sul valore regionale dei cibi, la storia di Nick LaRocca il trapanese che inventò il jazz a New Orleans. Entra Cinzia Leone e fa a brandelli la cultura del call center. Si materializza l’ex iena Pif che cita il motto rivoluzionario Stay Hungry stay Foolish di Steve Jobs, ma ti spiega, commuovendo, la lotta alla mafia attraverso gli occhi di Falcone e di Giangiacomo Ciaccio Montalto, altro magistrato vittima dei clan troppo spesso dimenticato. E mentre Pif timidamente balbetta il proprio orgoglio per tutti i siciliani che hanno voluto cambiare il mondo, be’, il volto della Mannino è una ragnatela d’emozioni, l’occhio si smeriglia. E lì hai l’esatta sensazione che la curva d’ascolto s’impenni.

Se stasera sono qui, mescola la formula del vecchio varietà (c’è un corpo di ballo cinese) con quella –un po’ alla Fazio/Saviano- dell’ ospite su un immaginario speaker’s corner e parla, canta, balla. Per esempio lo speech di Antonio Sano’, il meteorologo che ha dato i nomi letterari agli anticicloni è istruttivo e divertente. La Mannino che gli chiede: “Ma il cambio degli armadi quando lo dobbiamo fare?” , lo è di più. Anche il monologo sulle donne che hanno inventato il tergicristallo o il reggiseno regge il colpo. La Mannino è una specie di Franca Valeri con l’accento di Angelo Musco (immenso comico siculo dell’anteguerra): non è invasiva, non strapazza i suoi ospiti, sa trasformare, il tran tran quotidiano in sorrisi. E uno è il pensiero che sorge. Ossignùr: ci voleva tanto? Occorreva davvero sbatter il grugno contro Guzzanti, Dandini, Bignardi per dare al pubblico colto e raffinato de La7 (e proprio per questa “identità di rete” qui sfottuto a sangue) un programma senza rabbia politica e senza presunzione?

Francesco Specchia