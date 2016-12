Paghi con la carta? Sicuro!

D: In ogni caso, è vero che le frodi su carta di credito sono in aumento?

R: No, non è vero, anzi: nell’ultimo anno c’è stato un decremento di circa il 20% delle transazioni illecite grazie ai modelli di prevenzione delle frodi sviluppati dagli operatori e ai continui investimenti in sicurezza.

D: Anche fare acquisti online è sicuro?

R: Sì, è sicuro tanto quanto fare acquisti nel mondo reale, basta adottare due semplici cautele: fare acquisti solo su siti certificati, identificabili con un lucchetto solitamente ubicato nella parte inferiore destra del browser, e iscriversi ai protocolli di sicurezza messi a disposizione da Visa e MasterCard, chiamati Verified by Visa e MasterCard Secure Code.

D: Frequentemente si legge sulla stampa di un tipo di frode, che pare essere in aumento, chiamato “phishing”. Di cosa si tratta?

R: Si tratta del tentativo di carpire i dati di una carta di credito attraverso l’invio di email che sembrano inviate da una banca o da una società che emette carte di credito: i truffatori , attraverso queste mail, chiedono i dati della carta di credito o i dati di accesso al conto corrente. E’ importante ricordare che né CartaSi né alcuna banca fanno questo tipo di richiesta ai titolari: quindi, nel caso si ricevessero queste email, non bisogna rispondere ed è bene segnalarle alla polizia postale. In ogni caso, ad essere in aumento è solo l’invio massivo di email truffaldine, che non corrisponde ad un aumento delle frodi, le quali, anzi, sono in diminuzione (di circa il 20% nell’ultimo anno).

D: Cosa può fare un cittadino per tutelarsi contro le frodi, sia nel mondo fisico, sia online?

R: Può adottare semplici accortezze: custodire la carta di credito con la stessa cura con cui si custodiscono i contanti; non comunicare i dati della propria carta a sconosciuti che, a vario titolo e attraverso diversi canali (sms, e-mail, tel…), li richiedono; tenere il codice PIN e la carta di credito in due luoghi separati; non effettuare acquisti su siti internet non certificati; utilizzare i protocolli di sicurezza Verified by Visa e MasterCard Secure Code per gli acquisti sul web; iscriversi ai servizi SMS di CartaSi che, gratuitamente, informano in tempo reale delle spese effettuate con la propria carta.

D: Cosa fare se ci si accorge di essere stati vittima di una frode?

Si viene rimborsati? R: Per prima cosa è necessario bloccare la Carta chiamando il Servizio Clienti di CartaSi (800.15.16.16 attivo 24 ore su 24) o della banca che ha emesso la carta e sporgere denuncia alle autorità competenti e conservarla per 12 mesi. Dal momento del blocco, il Titolare è sollevato da ogni responsabilità per eventuali utilizzi illeciti della carta. In caso di spese avvenute prima del blocco della carta, la responsabilità del Titolare è limitata alla franchigia (massimo 150 euro): ricordo che agli iscritti ai Servizi SMS di CartaSi non viene invece applicata alcuna franchigia. Il Cliente riceve il rimborso di tutte le spese eventualmente effettuate con la carta smarrita/sottratta e gli viene recapitata, gratuitamente, una nuova carta con diversa numerazione. Solo nei casi di prelievi allo sportello non è previsto alcun rimborso: per prelevare contanti, infatti, è necessario l’utilizzo del PIN, ossia di un codice segreto che solo il titolare della carta deve conoscere e che quindi solo lui può utilizzare per prelevare.