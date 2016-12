Gli eurogoal di Monti non accendono i consumi

- Nell’ambito del perpetuo "yo-yo" che caratterizza il 2012, luglio rappresenta un momento non particolarmente brillante: la crescita dei volumi di +0,4% riporta il ritmo degli acquisti ampiamente sotto l’inflazione. Stando ai numeri,. Queste ultime volgono decisamente in positivo, sospinte dalla percezione sul clima economico del Paese, probabilmente sull’onda euroeuforica immediatamente seguita ai “successi” del vertice europeo di fine giugno e delle discussioni che ne sono seguite. In realtà i comportamenti di spesa, più legati alla percezione della propria situazione economica (ancora in negativo), restano molto cauti.

Nel mese torna a pesare l’effetto calendario: lo scambio di un venerdì-sabato in meno e di un lunedì-martedì in più rispetto al 2011 ha un effetto depressivo di circa due punti percentuali. Se consideriamo questo fattore, la dinamica di luglio non si discosta quindi molto da quella del mese precedente (con calendario favorevole). Determinante per la debolezza degli acquisti del mese è stato il tenore, fortemente contratto, delle merceologie tipiche dei saldi estivi, in particolare di Abbigliamento e Calzature.

Al netto di questo settore, il trend complessivo passerebbe dall’attuale +0,4% ad un +2,5%. Fra le classi di spesa che sostengono gli acquisti rimangono costantemente vivaci quelle legate alle telecomunicazioni e ai servizi in generale, con crescite a doppia cifra. Quelle riferibili alla mobilità e al turismo appaiono, nel primo mese importante della stagione, evidentemente sottotono: il +3,2% di Viaggi e Trasporti è una fedele sintesi dell’andamento delle sue diverse componenti, moderate anche considerando l’effetto inflazionistico.

Paradigmatico è il misero +2% della voce Carburanti, nonostante gli elevati costi medi e le promozioni del fine settimana. I vantaggi di prezzo non hanno sorretto neppure la campagna dei saldi. Il “Paniere Saldi” CartaSi, costituito dalle classi merceologiche potenzialmente interessate da promozioni di fine stagione (pari al 22,8% della spesa complessiva del mese) ha subito un forte calo: -10,4% rispetto a luglio 2011.

Per le singole classi il segno è ovunque negativo, dal -0,4% degli Elettrodomestici al -13,8% di Abbigliamento e Calzature. L’andamento del paniere è dovuto ad un deciso ridimensionamento della spesa pro capite: -13,7%, a causa del calo analogo per le battute di cassa (-13,1%). Complessivamente ogni acquirente ha speso in categorie del “Paniere Saldi” circa 298 euro. Si passa dagli oltre 206 euro per Abbigliamento e calzature (ma erano 225 l’anno scorso) e di Elettrodomestici e Arredamento, fino agli 88 euro delle Profumerie.

Gli scontrini medi, di poco superiori ai cento euro, spaziano dai 177 euro degli Elettrodomestici ai 41 euro dell’Informatica, il cui forte calo (-71%), evidente soprattutto nell’ecommerce, è dovuto anche al cambio di mix dall’hardware verso il software, che ha costi medi di diversi ordini di grandezza inferiori. Proprio l’Ecommerce, dopo il rallentamento degli ultimi tre mesi, sembra aver ripreso in luglio l’impulso della fine dell’anno scorso, con un tasso del +15,1%.

Non fa differenza il Paniere Saldi, che in questo canale mostra un andamento del +9,9%, contro il -11,3% degli altri canali di spesa. Dopo un luglio marcatamente contenuto, i trend delle prime settimane di agosto confermano la tendenza in atto, pur osservando una leggera ripresa, in particolare nella parte centrale del mese. Questo riguarda anche il “Paniere Saldi”, che sembra beneficiare di un (parziale) trasferimento di spesa dalle voci turistiche, in particolare all’estero. Un cambiamento “di sistema” per i consumi estivi? Avremo modo di verificarlo nelle prossime settimane.