C’erano un francese, un tedesco e un italiano...

- Ha ragione il presidente Monti quando paventa un sentimento antitedesco? E l’avanzata del populismo? E come negarlo. A tutti noi è venuta la tentazione di mandare a quel paese questa Europa fino a poco tempo fa egemonizzata da una Germania pigliatutto appoggiata da una Francia timida (nell’era Sarko), dove regnava una democrazia ancora più finta di quanto appaia oggi che qualcosa, obiettivamente, sembra cambiato.

Indigeribili i risolini rivolti al nostro paese, insopportabili i luoghi comuni, pizza spaghetti e mandolino. L’immagine che ci piace è invece quella di Mario Balotelli, bronzo stagliato nello stadio di Varsavia, a mostrare i muscoli e a fare la faccia “provaci ancora Hans”. Tutto vero, tutto giusto, noi siamo comunque la terza forza di questa Europa, siamo i terzi contribuenti, come ha detto Monti abbiamo dato tanto e finora non abbiamo chiesto neppure un euro. E quindi non siamo paesi debitori. Da respingere comunque tutti i dubbi tedeschi sulla nostra reale volontà di fare quello che si deve? Affatto.

Se fossimo davvero onesti questi dubbi sarebbero tutti da condividere. Il pericolo che si affacci la tendenza italiana a lasciare le cose così come stanno, visto lo scampato pericolo. Batman- Draghi è arrivato a salvare Gotham –Italia e noi possiamo tranquillamente continuare sulla nostra strada sperperona. Sarebbe un errore capitale. Monti si potrà dire soddisfatto solo quando avrà intaccato il debito e affamato uno Stato vorace e invasivo.

Quando avrà ammazzato la burocrazia onnipresente, modernizzato un paese rimasto al palo, ridotto i privilegi (e le pensioni d’oro) di una classe dirigente davvero spudorata e senza vergogna. Quando avrà dato una scuola decente, una giustizia davvero giusta, infrastrutture degne di un paese moderno. Solo allora le sue riforme saranno davvero “impressionanti”. E noi potremo respingere al mittente tutte le critiche dei tedeschi.