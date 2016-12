Morire d'iva

- Beh, non esageriamo, diciamo che gira sì ma preferisce l’Italia e si chiama Iva. Iva e’ una tassa indiretta, a volte piccola, a volte grande. Dipende da cosa si acquista. Se si comprano beni di prima necessita’, per esempio, e’ una tassetta. Se si comprano beni di lusso come supercar o superalcolici, Iva si indispettisce e cresce a dismisura. Il dibattito economico (ma anche politico) dell’ultimo anno ruota in definitiva solo su questo: questa Iva l’aumentiamo, si’ o no? Le scuole di pensiero sono due: no perché deprimerebbe ulteriormente i consumi . Si’ perché cosi’ la facciamo finita con lo stillicidio di aumenti che ci stanno trafiggendo tutti come dei San Sebastiano.

Sommessamente ai difensori dell’iva cosi’ com’è ricordiamo che c’è modo e modo di aumentare l’Iva. Se si agisce linearmente (ovvero aumentiamo tutte le Iva indiscriminatamente e in modo uguale) la batosta si spalma ingiustamente su tutti. Ma se sterilizziamo alcune Iva -per esempio l’obrobio dell’iva sulle tassa per la spazzatura - aumentiamo di pochissimo quelle piu’ basse e si agisce con un po’ piu’ di determinazione sulle aliquote piu’ alte, si opera con senso di perequazione e il governo puo’ fare dignitosamente cassa.

Perche’ il punto e’ proprio qui: il governo e’ permanentemente affamato e vorace di tributi e agisce indiscriminatamente su tutti i fronti. Non sai piu’ da che parte voltarti e scopri che ti stanno tassando qualcosa. I carburanti, per esempio. Le accise valgono ormai mezzo litro di benzina. Ovvero quasi un euro al litro sono di tasse. I commercianti strepitano dicendo che un punto d’iva ammazzerebbe il commercio. Ma se la benzina scende, quel punto d’iva ce lo beviamo allegramente in pochi giorni!!

La tassa di soggiorno: arrivi finalmente in vacanza e scopri che devi pagare un surplus di un paio d’euro al giorno all’albergatore. Non parliamo delle tasse di scopo: a tutto servono tranne che allo scopo per il quale sono state pensate. La possibilità di aumentare la vecchia ici era stata concessa ai comuni a patto che investissero il surplus in infrastrutture ecologiche. Leggi: giardini, piantumazioni, impianti di irrigazione ecc. Hanno per caso inaugurato qualche nuovo parco nella vostra citta’? Non credo proprio.

Ma l’aumento e’ scattato lo stesso e li’ e’ rimasto. Adesso, poi, si trasferira’ sull’Imu perche’ che fosse un aumento di scopo se lo sono dimenticato tutti . Sull’imu stendiamo un velo pietoso: e’ una vera e propria patrimoniale mascherata e permanente. Ma nessuno ha obiettato che sta massacrando il mercato dell’edilizia e dell’annesso terziario. Pero’ l’Iva non si tocca . Insomma siamo condannatio a morire d’Iva, impiccati al tabu’ di quella tassetta - o tassona - che tutti temono come un mafioso o come un bullo di quartiere.

Ma su Prof. Monti, un po’ di coraggio!! La smetta di inventarsi ogni giorno un nuovo balzello piu’ o meno mascherato. Ora è di turno l’obbligatorietà dell’uso del bancomat per le spese oltre i 50 euro. E’ per la tracciabilita’ dicono. Si’ certo. E chi lo paga? Non ci verrete a dire che le banche o le poste quel tesserino chippato ce lo consegneranno gratis, che non lucreranno (magari un solo centesimo) su ogni operazione? Perche’ l’unica cosa certa, oltre alla morte, e che banche e assicurazioni non hanno mai fatto nulla gratis.

Ma aumentateci l’iva e fatela finita. Le tasse indirette oltretutto hanno di bello che le conosci. E se le conosci non ti uccidono (direbbe il ministro Balduzzi). Insomma se so che il caffe’ al bar aumenta di cinque centesimi per effetto dell’aumento dell’iva resto liberissimo di bermene uno in meno!! Se il superalcolico costera’ come una bottiglia di Brunello di Montalcino, vuol dire che in poltrona alla sera sorseggero’ una camomilla. Se rincara il Suv comprerò una Panda. E se rincara il caviale… chissenefrega!!