L'inspiegabile... spiegato

foto Ap/Lapresse 19:20 - Il teorema (riassumo per quelli che allora si distraevano) è un qualcosa di spiegabile e che si può dimostrare, per esempio il noto teorema di Pitagora. Un po' come lo spread che, quando governava il centrodestra, era salito alle stelle. Ci si scervellava per capire perché e, soprattutto, perché riguardasse solo noi (Grecia e Spagna non venivano allora nemmeno prese in considerazione dagli economisti). Sembrava un problema solo nostro , anzi del nostro governo. Così qualcuno decise che lo spread, come un teorema, doveva e poteva essere spiegato e dimostrato. Spiegazione: il governo è un governo incapace. Dimostrazione: basta metterlo da parte e sostituirlo con un governo tecnico e lo spread crollerà sotto i cento punti base.

Berlusconi si fece da parte, Napolitano incaricò Monti e nacque finalmente quel governo tecnico che il mondo ci invidia: professori, banchieri, esperti , eurocrati ecc. Non è questo il luogo dove promuovere o bocciare le decisioni assunte ma sono passati i mesi (nove per la precisione) e lo spread è ancora inchiodato lì. Anzi. A fasi alterne è pure peggiorato. Come spiegarlo alla gente?



L’ideona è stata trasformare lo spread da teorema in postulato. Anche qui riassumo per coloro che sui banchi di scuola si distraevano: il postulato è un qualcosa che non si può spiegare e, soprattutto, che non si può dimostrare. Insomma un po' come i dogma della Chiesa: non si possono spiegare ma la fede ti aiuta a crederci. Così un pomeriggio di fine estate si alza Banca d’Italia e proclama: è inspiegabile come lo spread nonostante tutto quello che abbiamo fatto, non scenda e sia ancora sopra i 400 punti!! Dovrebbe essere a 200. L'analisi è condivisa subito anche dal Capo dello Stato: le nostre banche sono più solide di quelle dei Paesi virtuosi, lo spread così alto è inspiegabile. Ovvero un bel postulato. Punto.



Ora c'è da chiedersi cosa abbia improvvisamente causato questa mutazione genetica dello spread. C'è da augurarsi qualche contingenza politica, come l'urgenza di una bella riforma elettorale condivisa. Oppure la paura – o la voglia - di elezioni anticipate. Oppure la indisponibilità a tagliare per davvero i costi della politica. Chissà. Certo è che a a qualcuno è riuscito l'opposto di quello che tentava Euclide: lui cercava di trasformare i postulati in teoremi. I nostri eroi sono riusciti nel percorso contrario.

Mario De Scalzi